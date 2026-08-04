Desmantelan enorme laboratorio de drogas en condado de Los Ángeles tras una investigación al Cártel de Sinaloa

Las autoridades incautaron cerca de 635 kilogramos de metanfetamina y arrestaron a tres personas durante una redada en un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota del condado de Los Ángeles, según anunció la Policía Portuaria de Los Ángeles.

La operación, realizada el 28 de julio, culminó una investigación de seis meses sobre una organización de narcotráfico del Cártel de Sinaloa que operaba en el área de Los Ángeles, según informó la agencia.

Los investigadores incautaron 620 kilogramos de metanfetamina cristalina y líquida de alta concentración, valorada en aproximadamente 12.5 millones de dólares. También recuperaron cerca de $80,000 dólares en efectivo, indicaron las autoridades.

Tres ciudadanos mexicanos, acusados ​​de fabricar la droga, fueron detenidos. Las autoridades no revelaron sus nombres ni detalles sobre posibles cargos penales.

La investigación comenzó en enero como un esfuerzo conjunto entre la División de Campo de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo 48 del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Los Ángeles (HIDTA).

Antes de localizar el laboratorio, los investigadores incautaron 20,000 pastillas de fentanilo y 9 kilogramos de metanfetamina durante seis meses, utilizando lo que la policía describió como “métodos de investigación confidenciales”.

Posteriormente, las autoridades emplearon vigilancia terrestre, monitoreo electrónico y reconocimiento aéreo para identificar la presunta producción de drogas, ubicada únicamente en “una zona desértica remota del condado de Los Ángeles”.

“Estas operaciones ponen de manifiesto la dedicación, la experiencia y la capacidad de colaboración de los agentes de nuestro Grupo de Trabajo”, declaró el capitán Daniel Cobos de la Policía Portuaria de Los Ángeles.

“Su labor sigue teniendo un impacto significativo en la seguridad regional, la represión del narcotráfico y la protección de las cadenas de suministro comerciales”.

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