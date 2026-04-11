Golpe al narco en NY: desmantelan tres grandes fábricas de fentanilo en el Bronx y Manhattan

La Administración para el Control de Drogas (DEA) anunció el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos de empaquetado de fentanilo en la ciudad de Nueva York.

La operación, que abarcó varios distritos, se llevó a cabo durante seis horas. Las autoridasdes informaron que al final se incautaron aproximadamente 40 kilogramos de fentanilo.

De acuerdo con un comunicado, los tres laboratorios operaban de forma independiente a menos de cinco kilómetros de distancia entre sí: dos en el Bronx y uno en Washington Heights, Manhattan.

“Operaban en edificios de apartamentos y viviendas”, declaró Christopher Roberts, agente especial a cargo de la División de Grupos de Trabajo de la DEA en Nueva York. “Exponían a los residentes, a los niños de estos barrios y de estos edificios, a estas sustancias químicas mortales”.

El valor de la droga incautada asciende a alrededor de 7.5 millones de dólares. Los investigadores también encontraron armas de fuego cargadas y decenas de miles de dólares en efectivo.

La fiscal especial de narcóticos Bridget Brennan informó que 8 personas fueron arrestadas en la operación y añadió que un apartamento contaba con todo el equipo necesario para empaquetar fentanilo.

“Tenía licuadoras, molinillos de café y sellos para identificar el fentanilo con diversos diseños”, afirmó. “Entre los sellos figuraban ‘zona de guerra’ y la palabra ‘talibán’ debajo de la imagen de un fusil de asalto”.

Una de las operaciones se ubicaba cerca de dos escuelas y del Zoológico del Bronx. “Es incalculable la cantidad de personas a las que podrían perjudicar 40 kilos de fentanilo”, declaró la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark.

Durante una de las redadas antidrogas en el Bronx, las autoridades informaron que Mulk, un perro detector de narcóticos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), presentaba síntomas de exposición al fentanilo.

“Las pupilas de Mulk estaban dilatadas. El perro estaba algo letárgico y arrastraba la pata trasera al caminar”, declaró el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny.

El perro recibió dos dosis de Narcan y ya está completamente recuperado.

Funcionarios federales indicaron que están investigando si estos laboratorios clandestinos estaban conectados con grandes redes de narcotráfico. Añadieron que su objetivo principal es reducir las muertes por sobredosis.

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