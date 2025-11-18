Realizan el decomiso de fentanilo más grande en la historia de Colorado

La Administración para el Control de Drogas (DEA), junto con la Oficina de Investigación de Colorado (CBI) y la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas, dieron a conocer el decomiso de 1.7 millones de pastillas de fentanilo, 12 kilogramos de fentanilo en polvo y más de un kilo de metanfetaminas.

De acuerdo con un comunicado de la DEA, dicha incautación se dio en una bodega en Castle Rock tras descubrir las drogas en su interior, luego de que un comprador que ganó una subasta por esa bodega encontró inesperadamente el cargamento ilícito.

Según los investigadores, esta es la mayor incautación de fentanilo en Colorado y la sexta mayor en el país, por lo que representa miles de vidas salvadas.

“Esto se desarrolló como un episodio de una serie de televisión: un comprador adquirió legalmente un depósito y, sin saberlo, este contenía 1.7 millones de pastillas falsificadas de fentanilo y otros 12 kilogramos de fentanilo en polvo”, declaró David Olesky, agente especial a cargo de la División de Campo de las Montañas Rocosas de la DEA.

Al percatarse del contenido del depósito, el comprador se comunicó de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas.

“Quiero agradecer al ciudadano que reportó este hallazgo, al personal del depósito por su cooperación y a los agentes que respondieron con rapidez y profesionalismo”, declaró el sheriff del condado de Douglas, Darren Weekly.

El propietario registrado de la bodega ya se encontraba bajo custodia federal cuando se produjo el hallazgo, según la DEA, agregando que fue detenido por un caso no relacionado y tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Esta persona fue detenida por la agencia antidrogas en abril, “lo que provocó que la bodega quedara sin pagar y finalmente fuera subastada”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas.

“Esto también indica que los cárteles mexicanos continúan traficando cantidades significativas de fentanilo a Colorado, y la incautación está vinculada a investigaciones activas de la DEA con la participación de socios federales, estatales y locales, que abarcan seis estados diferentes, así como México, dirigidas al Cártel de Sinaloa”, declaró Olesky.

Las autoridades no revelaron el nombre de la bodega, el propietario registrado ni la persona que la ganó en la subasta.

