Las muertes por sobredosis drogas siguen disminuyendo en el condado de L.A.

Las muertes por sobredosis e intoxicación relacionadas con drogas en el condado de Los Ángeles disminuyeron por tercer año consecutivo, con un descenso global del 6% entre 2024 y 2025, según nuevos informes publicados por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Sin embargo, los nuevos datos revelados muestran que los residentes afroamericanos están representados con el 60.5% de las muertes (502) por cada 100,000 habitantes, teniendo en cuenta el total de habitantes de esta etnia en el condado de Los Ángeles.

A esta comunidad le siguieron los individuos anglosajones, con el 29.3%, o 1,164 muertes, mientras que los hispanos o latinos alcanzaron 905 muertes, es decir, el 18.2%.

“Los hispanos o latinos están en la cima porque representan una gran parte de la población”, dijo el doctor Gary Tsai, director de la Oficina de Prevención y Control del Abuso de Sustancias (SAPC) del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) “Esa es una razón por la que se ven afectados”.

Tsai indicó que las autoridades de salud han estado ampliando los servicios de atención lingüística en español.

Muertes por fentanilo

En 2025, los adultos de entre 26 y 39 años presentaron la tasa más alta de muertes por sobredosis de fentanilo (19.9 por cada 100,000 habitantes). Los hombres registraron una tasa significativamente mayor de muertes por sobredosis e intoxicación por fentanilo, ajustada por edad, con una tasa 3.9 veces superior a la de las mujeres (17.5 frente a 4.4).

Los hispanos/latinos representaron el mayor número de muertes por sobredosis de fentanilo (450), seguidos por los blancos (420), los afroamericanos (222) y los asiáticos (17).

Sin embargo, tras ajustar por tamaño de población, las tasas más altas ajustadas por edad por cada 100 000 habitantes se registraron entre la población afroamericana (27.3), seguida de la blanca (16.1), la hispana/latina (8.9) y la asiática (1.1).

El reporte señala que la tasa de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo fue 5.4 veces mayor en las zonas más pobres del condado de Los Ángeles, donde más del 30 % de las familias viven por debajo del umbral de pobreza federal (UPF), en comparación con las zonas más prósperas, con menos del 10% de las familias viviendo por debajo del UPF (44.1 frente a 8.1 por cada 100,000 habitantes en 2025).

El informe sostiene que las sobredosis e intoxicaciones relacionadas con el fentanilo constituyen un importante problema de salud pública en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, afectando a todos los grupos sociodemográficos y áreas geográficas.

“Las persistentes desigualdades entre los grupos con menos recursos y los más pudientes ponen de manifiesto la necesidad de dirigir los esfuerzos de prevención a quienes corren mayor riesgo para reducir las sobredosis de fentanilo y promover la equidad en salud en América Latina y el Caribe’, indica.

Señala, además, un gran descenso en el número de muertes de hombres y mujeres por sobredosis de drogas.

“Progreso histórico”

La disminución de muertes a causa del fentanilo fue del 10 % (955 fallecimientos en 2024 y 905 en 2025) y del 7 % en las relacionadas con la metanfetamina, informó el doctor Tsai.

Luego de dar a conocer los resultados, -basados en un análisis de datos del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles- precisó que demuestran que las inversiones del condado en prevención, reducción de daños, tratamiento y recuperación se suman al progreso histórico del año 2024, cuando las muertes por sobredosis disminuyeron un 22%, con una reducción del 37% en las muertes por sobredosis e intoxicación relacionadas con el fentanilo.

“Estos datos no son una casualidad” valoró José Luis González, director médico asociado del llamado Equipo de Consulta sobre Adicciones Callejeras, en el programa SAP C (Substance Abuse Prevention and Control/Prevención y control del abuso de sustancias) del DPH.

“Los datos demuestran que la disminución es producto de la reducción de daños, el tratamiento y la prevención trabajando en conjunto, y los proveedores en el condado de Los Ángeles son el tejido conectivo que mantiene unido este sistema”, indicó el experto en salud pública. “Son el resultado cuando se facilita el acceso al tratamiento y se deja de considerar la adicción como un defecto de carácter”.

Por su parte, la doctora Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles señaló: “Tres años consecutivos con menos muertes por sobredosis en el condado de Los Ángeles demuestran que las inversiones sostenidas en prevención, reducción de daños, tratamiento y servicios de recuperación salvan vidas”.

Consideró que este “esperanzador” progreso no sería posible sin los trabajadores sociales y socios comunitarios que trabajan a diario para conectar a las personas con el tratamiento, distribuir naloxona, que salva vidas, y brindarles apoyo sin prejuicios.

“Este trabajo marca la diferencia en nuestras comunidades, y seguiremos trabajando arduamente para mantener este impulso”, afirmó.

SAP C es para todos

Brandon Fernández, director ejecutivo de CRI-Help, una organización que atiende a personas por el trastorno por consumo de sustancias a adultos y familias que buscan liberarse de la adicción dijo a La Opinión que el programa SAP C (Substance Abuse Prevention and Control/Prevención y control del abuso de sustancias) del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, “es para todos quienes requieren ayuda”.

“Es importante reconocer que la disminución de muertes por sobredosis obedece a que el tratamiento sí funciona y en el Departamento de Salud Pública, el programa SAP C está para ayudar a los latinos y la comunidad hispana”.

De hecho, SAP C es un programa especial que incluye tratamiento, incluso para personas sin un estatus regular migratorio.

Como director de una agencia que sirve a la comunidad, Fernández consideroo que la problemática de sobredosis de drogas en la comunidad hispana es “grave”.

“Hay mucha gente que usa la metanfetamina y también hay problemas muy feos con alcohol”, dijo. “Pero también hay recursos y la manera de acceso a tratamiento en Los Ángeles”,

De hecho, CRI-Help tiene varias localidades donde, a través de SOCORRO CRI-Help, ofrecen una gama completa de servicios de tratamiento para la dependencia química a adultos mayores de 18 años, tanto en inglés como en español, eliminando así las barreras lingüísticas.

¿Creen que alguna vez se acabaría el problema de las drogas?

“Espero que sí. En CRI-Help decimos: ‘Esperamos un día cerrar las puertas’”.

Dónde encontrar ayuda

Si usted o alguien a quien aprecia está luchando contra el consumo de sustancias, los residentes del condado de Los Ángeles pueden acceder a asistencia para servicios relacionados con el consumo de sustancias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando al 800-854-7771 y seleccionando la opción 2 después de la indicación de idioma.

Otros centros de apoyo:

Socorro Cri-Help Inc

2010 North Lincoln Park Ave., Los Angeles, California, 90031

(323) 222-1440

Socorro Cri-Help

4445 Burns Ave Los Angeles, CA 90029

(818) 985-8323

CRI-Help

11027 Burbank Blvd

North Hollywood, California 91601

(818) 985-8323

Hallazgos adicionales del análisis de datos: