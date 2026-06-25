Incendio en Boyle Heights está extinguido: LAFD

El incendio en el almacén de almacenamiento de alimentos congelados de Lineage en el vecindario de Boyle Heights, que permaneció activo por más de una semana, fue declarado oficialmente extinguido, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Las llamas se reportaron poco antes de las 2:30 p.m. del 17 de junio en la estructura ubicada en la cuadra 1400 de South Los Palos Street. El LAFD dijo que el fuego fue controlado alrededor de las 6:00 p.m. del 24 de junio.

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De acuerdo con un comunicado de Lineage, todo indica que el incendio se originó cuando los contratistas de Altus Power realizaban pruebas en un sistema de paneles solares en el techo del edificio, versión que fue desmentida por representantes de Altus Power.

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El Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó inicialmente que se esperaba sofocar el incendio a mediados de semana, con el propósito de devolver la instalación a su propietario antes de este viernes 26 de junio.

Se mantiene la preocupación por la calidad del aire en distintas zonas de Los Ángeles, pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur no han detectado nada más allá de el material quemado normalmente tras un incendio.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el 20 de junio en el condado de Los Ángeles por el incendio en Boyle Heights, ordenando a las agencias estatales que apoyaran los esfuerzos locales de respuesta y ayudaran a proteger la salud y la seguridad públicas.

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La orden de Newsom se produjo después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitiera una declaración de emergencia local para movilizar recursos adicionales para la ciudad vigentes durante los siguientes días.

El LAFD describió el incendio en las instalaciones de Lineage como un fuego “muy complejo” con numerosos peligros para los bomberos.

Labores de limpieza en espera

Las labores de limpieza en las instalaciones de Lineage comenzarán tan pronto como los funcionarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles verifiquen que es seguro el ingreso a las instalaciones de Lineage.

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Los bomberos permanecieron en el lugar buscando focos de incendio ocultos, apagando los escombros humeantes y evaluando si la estructura, que terminó gravemente dañada, es lo suficientemente segura para que los equipos de limpieza pudieran entrar a trabajar.

Uno de los primeros retos consiste en retirar lo que se estima podrían ser hasta 85 millones de libras de alimentos perecederos que estaban en el almacén, con una superficie de 490,000 pies cuadrados.

“Estamos hablando de un edificio de casi 500,000 pies cuadrados, que es básicamente un refrigerador gigante“, expresó el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Anthony Tubbs.

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“Si se cortara la luz en casa, la comida en el refrigerador comenzaría a echarse a perder. Eso es algo que, sin duda, nos preocupa”, agregó.

Antes de comenzar con los trabajos de limpieza, los bomberos deben confirmar si es seguro que los equipos puedan ingresar al almacén. En caso de que no lo sea, los bomberos tendrán que reevaluar cómo se pueden retirar los restos de comida y escombros.

Los equipos del LAFD se mantienen vigilando la instalación para detectar posibles focos de calor que pudieran reavivar el fuego, mientras se prevé que siga adelante la demolición de aproximadamente la mitad del edificio.

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Vecinos cercanos a la instalación de Lineage aseguraron sentirse aliviados de que el incendio finalmente se ha extinguido, pero esperan que las familias afectadas por la emergencia reciban algún tipo de compensación.

Otros residentes mencionaron que en el ambiente predomina un olor “a carne podrida”, además de que prefieren que en el lugar se construyan viviendas en lugar de otro almacén.

La alcaldesa Karen Bass dijo que este incidente puso de manifiesto la necesidad de que la ciudad comprenda mejor las instalaciones similares en la ciudad de Los Ángeles.

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Bass solicitó la noche de este miércoles un inventario de los almacenes de la ciudad, después de que la conflagración, que se prolongó por una semana en Boyle Heights, afectara a vecindarios aledaños.

La causa oficial que provocó el incendio en el almacén de Lineage se mantiene bajo investigación por parte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

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