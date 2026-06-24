Residentes de Boyle Heights enfrentan dificultades para obtener un purificador de aire

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ratificó una declaración de emergencia local para movilizar recursos en la continua lucha contra el incendio de una cámara frigorífica en Boyle Heights, que lleva una semana activo, mientras que centenares de residentes -en su mayoría latinos- siguen respirando el humo que emana de los escombros del enorme edificio comercial y mientras se ratifica la alerta por contaminación del aire, que se extiende hasta el miércoles.

La supervisora Hilda Solís afirmó que la lucha contra el incendio está “perturbando la vida de miles de residentes del condado de Los Ángeles, incluyendo el área no incorporada cercana que representó en el Primer Distrito, el Este de Los Ángeles”.

Desde el 17 de junio no ha sido controlado el incendio que afectó una instalación de almacenamiento en frío operada por Lineage Logistics, la cual contaba con complejos sistemas de refrigeración, infraestructura de paneles solares en la azotea y otros equipos industriales, lo que generó una operación de extinción compleja y peligrosa.

Los daños en los sistemas de refrigeración provocaron la liberación de amoníaco, lo que llevó al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles a ordenar a los residentes cercanos que permanecieran en sus casas durante varias horas debido al riesgo de exposición a materiales peligrosos.

Además, se emitieron avisos por humo para el área no incorporada del Este de Los Ángeles, Commerce, Vernon, Monterey Park, Montebello y partes del centro de Los Ángeles.

Posteriormente, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) emitió un aviso sobre la calidad del aire para todo el Condado de Los Ángeles.

Tras los esfuerzos iniciales para sofocar el incendio, se requirieron medidas adicionales para facilitar la obtención de recursos y apoyo estatales.

El sábado por la noche el gobernador Newsom declaró emergencia en Los Ángeles para apoyar los esfuerzos locales.

La burocracia en el proceso de asignación de purificadores de aire para los residentes de Boyle Heights causó indignación en la comunidad.



Niegan purificadores de aire a enfermos de cáncer

Además, residentes que son parte de la región geográfica que representa la supervisora Solís fueron rechazados por personal de la oficina de la concejala Ysabel Jurado, representante del Distrito 14 de la ciudad, cuando se presentaron e hicieron fila en sus oficinas de las calles Primera y Chicago.

“¡Oh, lo siento mucho! Usted no vive en nuestra área. Si califica le van a llamar por teléfono”, fue la repuesta de una empleada de Jurado al señor Crispin R., un trabajador de la construcción que tenía un hombro dislocado. “Usted debe ir al condado. El condado tiene sus recursos”. A él solamente le ofrecieron una caja de comida.

“Esta concejala vale mad*e”, añadió la señora Enoe Ochoa, cuya hija Guadalupe Zalapa, de 13 años, es asmática y padece lupus.

“Yo les expliqué que el sistema inmunológico de mi hija se ha comprometido por la baja calidad del aire, y ni así me aprobaron el bendito purificador de aire”, se quejó con La Opinión. “Yo vivo entre la calle Lorena y la Sexta, y ahí el humo se siente bastante fuerte todavía”.

Enoe Ochoa y su hija, Guadalupe Zalapa. La niña es asmática y padece lupus.

A ella le dijeron que le llamarían, le enviarían un correo electrónico o lo llevarían a su casa.

¿Cuándo? No hubo respuesta. Por el contrario, una empleada del Distrito 14 pretendió impedir las entrevistas de La Opinión.

Posteriormente, Alejandra Alarcón, directora de comunicaciones de la oficina de Ysabel Jurado declaró que la entrega de purificadores se haría “lo más pronto posible”.

Dos días y el purificador de aire que no llega

Enferma de cáncer de colon desde hace siete años y protegiéndose la cabeza con una gorra de los rayos solares porque ha perdido todo su pelo a causa de las quimioterapias, la señora Ramona Romo estuvo lunes y martes en las oficinas de la concejala Jurado.

Primero se inscribió y le dijeron que regresara al día siguiente por el purificador de aire. Y el martes que lo hizo, le exigieron un documento que comprobara su domicilio, que era distinto al de su tarjeta de identificación. Ella vivía por la calle New Jersey y dijo que se mudó hace tres meses, junto con su hija Karina, a la calle Michigan.

A Ramona Romo no le otorgaron el purificador de aire que necesitaba.

“Me dijeron: mañana se lo entregan [el purificador]”, pero vine y me regresaron a casa. Aseguraron que me lo llevarían a la casa, pero nunca dijeron cuándo”, dijo.

Los purificadores de aire estaban en el área de estacionamiento de las oficinas de la concejala Jurado.

La Opinión cuestionó el lunes a Jurado sobre el proceso burocrático para otorgar los purificadores de aire y la espera de la gente tras varios días del incendio. La alcaldesa Karen Bass intervino para responder:

“No, absolutamente no está bien. La concejala ha sido una líder increíble durante todo esto, ha organizado esto. La gente puede venir aquí y, francamente, obtendremos una lista de personas si necesitan que se les entregue, entonces lo haremos, y deben saber, como mencionó la concejala, que ya estamos gestionando la recaudación de fondos para un fondo filantrópico. Ahora tenemos 2 millones. Anticipamos tener más, porque la comunidad necesita mantenerse unida, y esta es una comunidad en particular que ha sufrido”.

Y prosiguió: “Piensen en dónde estábamos hace un año y en dónde estamos ahora; la gente estaba en medio de las redadas de inmigración, y sabemos que muchas personas en esta comunidad no tendrán acceso a otros fondos que tienen las personas en otras áreas, familias con estatus migratorio mixto, etc. Así que vamos a luchar. Estoy luchando junto con la concejala, porque ella es quien quiere asegurarse de que la gente de aquí no se quede sin nada, y eso incluye a los negocios y a los residentes”.

Por su parte, Alejandra Alarcón señaló que la prioridad en la entrega de purificadores de aire eran los residentes que viven más cerca del edificio incinerado y quienes viven en el Distrito 14.

¿Y los enfermos de cáncer no son prioridad?, se le cuestionó a la funcionaria.

“La concejala [Ysabel Jurado] dijo [el lunes] que no hay suficientes [purificadores de aire]. No hemos podido alcanzar los recursos que se necesitan. No han sido suficientes”, dijo Alarcón.

Los purificadores de aire estaban en el área del estacionamiento del Distrito 14.

El 20 de junio, Solís, presidenta de la Junta de Supervisores, proclamó una emergencia local por el incendio en la propiedad ubicada cerca de los principales centros comerciales del sur de California. Abarca una superficie de 491,000 metros cuadrados de espacio de almacén para gestionar grandes volúmenes de inventario.

Sin embargo, no fue sino hasta cinco días después que se distribuyeron 1,000 purificadores de aire en la iglesia Nuestra Señora de la Victoria, en el Este de Los Ángeles, lo cual le valió fuertes críticas a Bass por parte de la ex asambleísta Wendy Carrillo.

“Haga su trabajo”

“HAGA SU TRABAJO”, escribió en mayúsculas Carrillo en una publicación en redes sociales. “El incendio de Boyle Heights está a una cuadra del área no incorporada del Este de Los Ángeles”.

“Usted dice ser nuestra alcaldesa, pero mientras está ocupada hablando con la prensa, las familias del este de Los Ángeles respiran aire tóxico y partículas peligrosas”, añadió Carrillo.

“Hizo una feria de recursos de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. [el lunes], y miles de personas no sabían dónde buscar ayuda. Ella [Solís] no ha proporcionado la cantidad de apoyo para auxiliar a la comunidad; dijo que fueron a tocar puertas y eso es mentira, especialmente en las calles más cercanas al epicentro del incendio”, dijo Carrillo a La Opinión.

Impacto a los negocios

Y por si el sufrimiento de los residentes aledaños al siniestro no tuviera suficiente con el humo y las enfermedades respiratorias, el martes diversas grúas comenzaron a remolcar los automóviles.

“Yo tengo mi negocio de carrocería desde hace 10 años aquí -frente al edificio del incendio- y se están llevando cinco carros que tenía para arreglar”, dijo con lágrimas en los ojos, Martín Ramírez. “Yo nunca recibí una llamada de que tenía que moverlos, y aunque le supliqué a la policía que me dejaran moverlos, no me hicieron caso”.

Martín Ramírez quiso dialogar con la policía de Los Ángeles, pero de nada valieron sus lágrimas. Le remolcaron cinco autos a los que debería arreglar en hojalatería y pintura.

En efecto, La Opinión pudo observar varias grúas de la División Central/Noreste del Garaje Oficial de la Policía de la Ciudad de Los Ángeles (OPG), que es operada por Viertel’s Towing, cuando remolcaron los automóviles.

“Mire, aquí tengo las llaves. Yo podría haber movido mi carro, pero nunca lo exigieron. Solamente vino la grúa y se llevaron mi van”, expresó Alonso Iván, quien renta un cuarto a una familia que vive en la intersección de Union Pacific e Indiana, el epicentro del incendio de Boyle Heigths.

Esto dice la proclamación de emergencia local

Enviar una copia al director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California y solicite que la considere aceptable de conformidad con la ley estatal, que proporcione asistencia para la recuperación bajo la Ley de Asistencia para Desastres de California y que agilice el acceso a los recursos estatales y federales, así como a cualquier otro programa federal de ayuda para desastres que sea pertinente.

Instruir a los Departamentos del Condado para que implementen todas las medidas de evaluación, asistencia y monitoreo que correspondan.

Ordena al Asesor Jurídico del Condado, a la Oficina del director ejecutivo, a la Oficina de Gestión de Emergencias, al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles que:

1. Colabore con la Ciudad de Los Ángeles, incluyendo al alcalde, el Distrito 14 del Consejo Municipal y el Fiscal de la Ciudad, así como con las jurisdicciones estatales pertinentes, para iniciar una inspección e investigación de la instalación en cuestión y determinar las medidas necesarias contra el operador para compensar a los residentes y negocios afectados;

2. Colaborar con las autoridades municipales y estatales para garantizar que todas las inspecciones y certificaciones futuras de la instalación, una vez reconstruida, cumplan con los códigos de salud y seguridad necesarios para prevenir que tales incidentes se repitan;

3. Informar por escrito en 180 días y cada 60 días a partir de entonces sobre los resultados de las acciones anteriores, hasta que la instalación se considere suficientemente segura para operar y se atiendan las necesidades de la comunidad.

Además, proponen que la Junta de Supervisores ordene al Departamento de Salud Pública y a la Oficina del director ejecutivo – Oficina de Gestión de Emergencias que trabajen con las entidades reguladoras estatales y federales para monitorear la calidad del aire y los impactos en la salud ambiental en las comunidades circundantes y difundir comunicaciones y recursos para salvaguardar la salud y la seguridad de los residentes. También, que la Junta de Supervisores ordene al Departamento de Oportunidades Económicas (DEO), en consulta con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, que:

Identifique a las empresas potencialmente afectadas y promueva y remita a los servicios y recursos disponibles, además de organizar ferias de empleo para los trabajadores afectados por el Incidente de Los Ángeles; y

Colabore con la Asesoría Legal del Condado para establecer un proceso de reclamaciones para las empresas y los trabajadores afectados; y

Colabore con el Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) y socios pertinentes, como la Cruz Roja, para explorar la creación de una opción de capacitación para los participantes de los programas existentes del DEO y los participantes del DPSS inscritos en CalFresh, Medi-Cal y CalWorks que requieran horas de trabajo comunitario, que prepare a los participantes para convertirse en trabajadores de servicios de emergencia, listos para ser desplegados para ayudar con los refugios temporales y la distribución de recursos.

4. Informe por escrito sobre el progreso de las directivas 1 y 2 en 30 días, e informe por escrito sobre la directiva 3 en 90 días.