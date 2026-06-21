Lineage dona $2 millones para ayudar a afectados por incendio en Los Ángeles

La empresa que alquila el espacio donde opera una instalación de almacenamiento en frío para alimentos que lleva ardiendo en Boyle Heights desde el miércoles, donó $2 millones de dólares para ayudar a las personas que se vieron afectadas por la conflagración.

Lineage anunció este domingo que la contribución fue entregada a la California Community Foundation para que sea distribuida entre los residentes afectados por el incendio.

El miércoles, el almacén que administra Lineage en South Los Palos Street estalló en llamas desde el miércoles, lo que obligó a órdenes de confinamiento debido al denso humo tóxico.

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California Community Foundation es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a los residentes del condado de Los Ángeles en diversos ámbitos, como la salud, la vivienda y la educación.

Además de donar los $2 millones de dólares, Lineage dijo que está colaborando con entidades locales para proporcionar purificadores de aire y alimentos a las personas afectadas por el incendio.

“La principal prioridad de Lineage es la salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y de las comunidades en las que vivimos y operamos”, dijo la empresa en un comunicado.

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“Sabemos que muchas personas que viven cerca de nuestras instalaciones en Boyle Heights están profundamente consternadas por el incendio que comenzó el 17 de junio, y con toda razón”, agregó Lineage.

El incendio masivo del miércoles representó un reto para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Hasta este domingo, los bomberos lograron confinar las llamas a un lado de la estructura de más de 490,000 pies cuadrados (45,522 metros cuadrados), de acuerdo con el LAFD.

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Este sábado, el jefe del LAFD, Jaime Moore, dijo que los bomberos habían mitigado la parte peligrosa del incendio al retirar el amoníaco y otros productos químicos.

Lineage aseguró que tomó medidas para bombear el amoníaco en sus instalaciones y transportarlo fuera del almacén.

Este sábado, tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, declararon el estado de emergencia por el incendio en Boyle Heights, lo que permitió brindar asistencia adicional a los equipos que han estado trabajando sin descanso.

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Una enorme columna de humo espeso, visible desde varias millas de distancia, provocó alertas por la mala calidad del aire en el sur de California, cuando el humo se extendió y cubrió otras zonas de la región.

Se habilitaron refugios temporales y otros recursos para las personas afectadas por el incendio.

Inquietud por integridad estructural del edificio

Los equipos de bomberos que combaten el incendio en el almacén de Lineage manifestaron su preocupación por la integridad estructural del edificio.

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El LAFD informó la noche de este sábado que los equipos utilizaron una gran cantidad de agua esa misma noche tras una jornada de esfuerzos por tierra y aire para sofocar las llamas.

La enorme cantidad de agua provoca que las paredes del edificio, que cuentan con aislamiento de espuma en su interior, se debiliten constantemente, después de cinco días en los que se ha prolongado el combate contra el fuego.

“Los equipos detectaron zonas de inestabilidad en la pared debido al gran volumen de agua que se está aplicando a la estructura”, dijo el LAFD en un comunicado publicado la noche de este sábado.

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“Se prevé que la situación del humo siga evolucionando a medida que cambien las condiciones meteorológicas y avancen las labores de extinción”, añadieron los funcionaros del LAFD.

La enorme columna de humo está causando problemas de calidad del aire. Según el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD), se mantiene vigente un aviso de contaminación por partículas hasta las 12:30 p.m. de este lunes.

Se recomienda a los residentes, especialmente a los que se encuentran más cerca del incendio, que permanezcan en sus viviendas y limiten las actividades al aire libre en la medida de lo posible.

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“La buena noticia es que todos nuestros análisis de la calidad del aire han demostrado que no hay sustancias químicas tóxicas ni peligrosas adicionales en ese humo, aparte del humo normal de un incendio estructural”, dijo el capitán del LAFD, Branden Silverman.

Se tiene también una preocupación de emergencia de salud porque 85 millones de libras de carne, pescado y productos de trigo se pueden echar a perder debido al incendio.

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