Estudiantes de conservatorio en Los Ángeles fueron esposados por LAPD como presuntos pandilleros

Estudiantes y empleados de una escuela de arte fueron esposados por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de ser confundidos con presuntos pandilleros.

Miembros de la comunidad exigieron respuestas tras la detención de al menos nueve estudiantes y dos empleados del Conservatorio de Boyle Heights, quienes fueron esposados el 26 de marzo mientras caminaban hacia un negocio de café cercano.

“Lo primero es el miedo, el no saber qué está pasando. Cuando llegué, ya los tenían en la esquina, todos esposados“, expresó la directora del conservatorio, Carmelita Ramírez Sánchez, en una entrevista con la cadena Univision.

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De acuerdo con el testimonio de varios testigos, la presencia de oficiales de policía aumentó rápidamente en la zona, lo que provocó alarma entre los residentes y comerciantes.

“Primero eran cinco o siete policías, pero después llegaron más, hasta 15, incluso un helicóptero sobrevolaba. La gente pensó que era algo peligroso“, relató el propietario del café al que se dirigían los estudiantes, Juan Carlos Espinosa.

Los estudiantes detenidos forman parte de un programa enfocado en brindar apoyo a jóvenes que anteriormente estuvieron encarcelados, para inculcarles una formación en artes y medios como parte de su reintegración a la sociedad.

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De acuerdo con la directora del Conservatorio de Boyle Heights, algunos miembros de la comunidad intervinieron para ayudar a los estudiantes hasta ser liberados.

“Los trabajadores del café salieron y dijeron: ‘Son nuestros muchachos’. Pero los policías no escuchaban. No se fueron hasta que todos fueron liberados“. expresó Ramírez.

Tras el incidente, Ysabel Jurado, miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, acudió al lugar donde los estudiantes habían sido detenidos.

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“La graduación debe ser un momento de orgullo, no de miedo. Estamos aquí para buscar respuestas y fortalecer la relación entre la policía y la comunidad“, expresó Jurado.

Según la directora del conservatorio, los estudiantes involucrados en el incidente se mantienen enfocados en sus respectivas metas, mientras que la ceremonia de graduación se reprogramó para finales de abril.

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