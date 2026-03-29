Nueve personas detenidas tras protesta ‘No Kings’ en Los Ángeles

Al menos nueve personas fueron detenidas la noche de este sábado frente al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, después de la manifestación del movimiento “No Kings”, que se llevó a cabo en muchas ciudades de Estados Unidos.

Tras la protesta, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) establecieron una línea de contención cerca de la intersección de Alameda Street y Commercial Street para rodear unas 150 personas.

El LAPD informó que se emitió una orden de dispersión en la zona y que los oficiales detuvieron a las personas que se negaron a abandonar el lugar, después de disparar proyectiles de goma y usar gas pimienta en su intento por retirarlos.

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El incidente ocurrió después de la marcha “No Kings”, que transcurrió de forma pacífica en el centro de Los Ángeles. Los participantes ondearon banderas y mostraron pancartas en contra del presidente Donald Trump y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los policías detuvieron a personas que se negaron a desalojar el área. Crédito: Jill Connelly | AP

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó la mañana de este sábado, en las redes sociales, su apoyo a las manifestaciones.

“La protesta pacífica es nuestro derecho constitucional. Cuando la gente se une para hacer oír su voz, eso es la democracia en acción. Por favor, manténganse a salvo y cuídense unos a otros”, expresó Bass.

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El LAPD informó que todavía estaban trabajando para confirmar el número total de personas que fueron arrestadas después de la manifestación “No Kings” en Los Ángeles.

Hasta la mañana de este domingo, el departamento tenía confirmado el arresto de nueve jóvenes por negarse a desalojar el área cercana al Centro de Detención Metropolitano. Posteriormente, los adolescentes fueron entregados a sus padres.

De acuerdo con el LAPD, se declaró una reunión ilegal después de que los manifestantes arrojaron piedras, botellas y pedazos de concreto contra los oficiales, algunos de los cuales sufrieron heridas leves causadas por los proyectiles.

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La alerta táctica del LAPD se levantó alrededor de las 9:00 p.m., después de que la actividad en la zona se había calmado en gran medida.

La manifestación “No Kings” congregó a decenas de miles de personas, que marcharon de forma pacífica por el centro de Los Ángeles.

De acuerdo con los organizadores del movimiento, las concentraciones que se llevaron a cabo en distintas ciudades representaron la mayor protesta no violenta de un solo día en la historia moderna de Estados Unidos, con la participación de al menos 8 millones de personas en 3,300 eventos.

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“Pasé cuatro años en el ejército tratando de luchar contra lo que está sucediendo en nuestro país ahora mismo. Hay alguien en el poder absoluto que está pasando por alto nuestra constitución“, declaró en una entrevista con la cadena ABC uno de los participantes, Don Napoli.

En el sur de California, la mayor concentración ocurrió en el Gloria Molina Grand Park, frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, para protestar por los acontecimientos políticos que ocurren actualmente en el país, como los operativos contra las comunidades inmigrantes y la guerra contra Irán.

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