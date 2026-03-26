Trump asegura que “cae bien a los hispanos” pese a encuestas que revelan fuerte caída en su apoyo

Donald Trump afirmó este jueves que mantiene una sólida conexión con el electorado latino, al asegurar que “cae bien” entre los hispanos, pese a que recientes encuestas reflejan un deterioro significativo en su nivel de aprobación dentro de esa comunidad.

Durante una reunión de gabinete, Trump destacó su desempeño electoral entre los votantes latinos en 2024 y sostuvo que su respaldo incluso ha crecido desde entonces. “A mí me fue de maravilla con el voto hispano, ¡obtuve un apoyo tremendo entre los hispanos! A los hispanos les caigo bien, y ellos me caen bien a mí”, declaró. Añadió además que los latinos “son gente inteligente y tienen sentido común” y reiteró que “gané las elecciones gracias a un apoyo hispano verdaderamente extraordinario, y creo que ese apoyo es aún mayor ahora de lo que era entonces”.

FOX NEWS POLL: President Trump’s approval rating dipped to 41% in March, and 59% of registered voters now disapprove of him — the highest disapproval of either of his terms.



Republican approval fell to a second-term low of 84%, down from 92% last March.



Among Democrats, 95%… pic.twitter.com/PXt9KT7e7f — Fox News (@FoxNews) March 25, 2026

Sin embargo, los datos disponibles contrastan con estas afirmaciones. Una encuesta reciente de Fox News señala que el mandatario ha perdido terreno no solo entre votantes independientes y republicanos, sino también entre los hispanos, donde registra una caída de hasta 44 puntos porcentuales en su valoración positiva respecto a su nivel máximo.

Además, no sólo en ese estudio marca una tendencia negativa, otros sondeos coinciden en esta inercia. De acuerdo con datos de Pew Research Center, el apoyo latino a Trump ha mostrado volatilidad desde las elecciones, con una percepción negativa creciente vinculada a temas como inmigración y política exterior. Asimismo, encuestas de Gallup han reflejado históricamente niveles de aprobación más bajos entre hispanos en comparación con otros grupos demográficos

En el plano político, los demócratas han encontrado señales alentadoras. Esta semana, en una elección especial celebrada en Florida, estado clave con una importante población latina, el Partido Demócrata logró arrebatar a los republicanos un escaño en la Cámara de Representantes en un distrito tradicionalmente conservador que incluye la zona de Mar-a-Lago.

Reuters/Ipsos poll | 3/20-3/23



President Trump approval

❌Disapprove 62% (+4)

✅Approve 36% (-4)

(Previous poll | 3/17-3/19)

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Support for US strikes on Iran

❌Disapprove: 61%

✅Approve: 35%

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Trump's net approval on key issues

❌Immigration: -13

❌Foreign policy: -27 (new… https://t.co/tNlAZfGpr3 pic.twitter.com/EUo4qVezFh — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) March 24, 2026

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, interpretó el resultado como una oportunidad estratégica: “A nuestro juicio probablemente haya al menos media docena de republicanos en Florida que resultan vulnerables; por ello, estamos analizando detenidamente la posibilidad de intervenir de manera agresiva en sus distritos”, afirmó. También mencionó que su partido ve opciones competitivas frente a legisladores republicanos como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y negociaciones diplomáticas en Asia, pero también en un momento clave para la política interna estadounidense, donde el voto hispano podría resultar determinante en las próximas elecciones de mitad de mandato.

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