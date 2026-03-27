Piden a Los Dodgers cancelar visita al presidente Trump

Líderes de la comunidad, activistas y miembros de la comunidad se juntaron afuera del Estadio de Los Dodgers para urgir al equipo de casa a no acudir a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Trump y celebrar el título de la Serie Mundial 2025.

“Exigimos que Los Dodgers dejen de contribuir a la financiación del trato inhumano que reciben las familias y, en segundo lugar, que no acudan a la Casa Blanca para celebrar junto al criminal en jefe“, dijo Evelyn Escatiola, exdirectora del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles.

Les pidió dejar de apoyar a las empresas que lucran con el sufrimiento de las familias porque dijo que unidos, tenemos el poder de generar un cambio.

Escatiola señaló que las redadas del ICE continúan aterrorizando a la población en California mientras que los centros de detención en los vecindarios se han convertido en grandes negocios que lucran a costa de la miseria de madres, niños y padres inocentes.

Evelyn Escatiola, exrectora del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

“¿Qué relación guarda esto con la corporación de Los Dodgers? El propietario de Los Dodgers, Mark Walter, es el dueño principal y director ejecutivo de Guggenheim Partners; posee un 0.38% de las acciones de los centros del ICE.

“Quizás piensen: “Nah, un 0.38%, eso no es nada, ni siquiera llega al 1%. Pero eso representa, como mínimo, $12 millones que está obteniendo como ganancia a través del GEO Group, la empresa que administra los centros de detención de ICE”.

Señaló que el dueño de Los Dodgers también ha invertido en Palantir, la compañía que ha recibido más de $900 millones en subvenciones federales, y que creó la aplicación de vigilancia que se utiliza en la actualidad, y se llama Immigration OS.

“Esta herramienta asiste al ICE en la identificación y deportación de personas, utilizando la minería de datos y la inteligencia artificial para rastrear a aquellos que están siendo objeto de persecución, vigilando incluso sus teléfonos celulares en este preciso instante”.

Subrayó que los latinos constituyen más del 40% de la base de aficionados y aportan al menos $300 millones anuales a Los Dodgers.

“Los aficionados deben ejercer su poder económico haciéndoles saber a Los Dodgers que no respaldamos la represión”.

Elidia Reyes, directora del Comité del Moratorio Chicano. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Elidia Reyes, directora del Comité del Moratorio Chicano dijo que al igual que tantas familias que animan y apoyan los partidos de los Dodgers, su familia ha sido fanática de los Dodgers desde hace mucho tiempo por amor al juego.

“Mark Walter, propietario de los Dodgers, ha invertido en secreto en centros de detención donde las condiciones inhumanas continúan poniendo en peligro la vida de nuestros niños. Muchos de ellos han sido separados de sus familias y obligados a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento, llevando una vida tras las rejas y dentro de jaulas”.

Esto se da, dijo, mientras que la organización de Los Dodgers cosecha enormes beneficios a través de la venta de entradas y de mercancía oficial, por no mencionar los contratos multimillonarios de sus estrellas.

Llamó a Los Dodgers a desprenderse de sus inversiones en el sistema penitenciario y a rendir cuentas ante su base de apoyo —la cual incluye a millones de latinos—; y a invertir en las comunidades y niños, que están siendo traumatizados por el secuestro y el encarcelamiento.

“¡Desmantelen sus inversiones en centros de detención ahora mismo! ¡Liberen a nuestros niños! ¡Liberen a nuestros niños!”, clamó.

El abogado en migración Carlos Vellanoweth. (Araceli Martínez/La Opinión)

El abogado en migración Carlos Vellanoweth, director del Centro de Acción Autónoma Hermandad General de Trabajadores dijo que muchos de sus clientes han sido detenidos durante las redadas de ICE y en este preciso momento, se encuentran bajo custodia.

“Lo más crítico de estos centros de detención privados —de los cuales Walker posee una participación— es el hecho de que Trump, hace apenas dos meses, emitió una normativa que impide a las personas detenidas obtener la libertad bajo fianza”.

Por consiguiente, dijo que por cada día que estas personas permanecen detenidas, se le cobra al gobierno federal la suma de $1,000 por cada individuo bajo custodia.

“Al inicio de la administración Biden, la cifra de detenidos rondaba las 35,000 personas; hoy en día, superamos los 75,000 detenidos. Disponen de $45,000 millones para la construcción de más centros de detención”.

“Por ello, nos preguntamos: ¿qué podemos hacer como pueblo? como trabajadores y como consumidores de este país, poseemos dos grandes poderes: el poder de la huelga y el poder del boicot”.

Exigen a los Dodgers no visitar al presidente Trump. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Por tal motivo, hizo un llamado a realizar un boicot nacional de consumidores con una duración de tres días: 72 horas de resistencia.

“No realicen compras el 1 de mayo; el 2 de mayo; y el 3 de mayo. Hagamos del Día Internacional de los Trabajadores un verdadero fin de semana de resistencia”.

Destacó que si actuamos de manera colectiva, nuestro poder es inmenso.

“Demostremos nuestra fuerza; respaldemos y sumémonos a este boicot de tres días. 1 de mayo, 2 de mayo y 3 de mayo: ni una sola compra”.

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes dijo que aprovecharon el 20 aniversario de la histórica marcha del 25 de marzo de 2026 contra la legislación racista Sensenbrenner para pedir a Los Dodgers ponerse de lado de su base de fans no del presidente Trump y cancelar la visita a la Casa Blanca.

“El 25 de marzo de 2006, más de un millón de trabajadores inmigrantes y aliados progresistas marcharon por las principales arterias del centro de Los Ángeles para detener la ley antiimigrante H.R. 4437, y la logramos derrotar gracias a las acciones masivas oportunidad de innumerables personas a lo largo de la nación”, dijo.