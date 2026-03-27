Home Depot enfrenta la ira de inmigrantes por permitir redadas de ICE en sus tiendas

“¡Arriba, abajo. La Migra al carajo! ¡Sin justicia no hay paz! ¿Qué queremos? ¡ICE fuera de Home Depot! ¿Cuándo? ¡Ahora mismo!”, gritaban una y otra vez activistas, defensores de los inmigrantes, líderes de fe y miembros de la comunidad en inglés y español mientras daban vueltas alzando pancartas dentro de las propias instalaciones de la tienda Home Depot del barrio Westlake de Los Ángeles.

Así estuvieron durante varios minutos hasta que fueron echados por los agresivos guardias de seguridad de la tienda ubicada sobre la avenida Wilshire. Intentaron entregar una carta con sus peticiones, pero el vigilante que la recibió, la hizo trizas y arrojó al bote de la basura.

Los manifestantes salieron y siguieron coreando sus consignas por algunos minutos hasta que de nuevo fueron removidos del estacionamiento.

“La demostración de hoy fue parte de una semana de acción emprendida por un colectivo formado por sindicatos y organizaciones que abogan por los inmigrantes, con demandas muy claras para los propietarios de las tiendas Home Depot”, dijo Guillermo Quintanilla, coordinador principal de respuesta de la organización CARECEN Los Ángeles.

Manifestantes se introdujeron para protestar dentro del Home Depot del barrio Westlake de Los Ángeles. Crédito: Martín Pineda | Cortesía

Señaló que en al menos cuatro tiendas de Home Depot se realizaron protestas al mismo tiempo, el jueves 26 de marzo.

“Estamos condenando públicamente las redadas de migración en sus instalaciones, concretamente en los estacionamientos de la tienda de Westlake donde se han llevado a cabo al menos seis redadas contra jornaleros y vendedores ambulantes a quienes les han lanzado balas de goma y gas pimienta”.

Recordó que la primera redada en Los Ángeles fue el 6 de junio, y de ahí se movieron al corazón de Los Ángeles en el distrito de la moda.

“Aquí comenzó todo; y en esta tienda del Home Depot es donde más ha habido redadas, pero no es la única tienda donde las han efectuado repetidamente”.

Señaló que aunque aparentemente se han calmado las redadas del ICE en las tiendas Home Depot este año, los secuestros de inmigrantes en las calle no cesan.

“El perfil racial ha aumentado no solo basado en el color de la piel sino en el idioma, en el tipo de trabajo que realizas; solo por ser jornalero te conviertes en blanco de la Migra”.

Los jornaleros que acuden al Home Depot Westlake de Los Ángeles han sido de los más expuestos a las redadas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

En agosto de 2025, recordó cómo la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo la Operación Caballo de Troya, en el Home Depot de Westlake.

“Llegaron en un camión de mudanza rentado de la compañía Penske, gritando que necesitaban diez ‘compas’, y prometiendo que les pagarían bien. Cuando los jornaleros se empezaron a juntar, salieron corriendo 20 agentes que estaban ocultos en el mismo camión”.

Según reportes en esa redada se llevaron detenidos a 16 inmigrantes indocumentados procedentes de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua.

Sin embargo, se han efectuado múltiples redadas de control migratorio en los estacionamientos de Home Depot en Los Ángeles, entre junio y septiembre de 2025, que resultaron en docenas de detenciones, incluidas las 16 de la operación Caballo de Troya; en una redada del 11 de agosto en la tienda de North Hollywood se llevaron a 20; y a 8 más en otro operativo en la tienda de Westlake a finales de agosto.

El 26 de septiembre hubo otra redada en el Home Depot de North Hollywood, y se llevaron a tres inmigrantes detenidos.

Las demandas exigidas a Home Depot en la demostración del jueves 26 de marzo fueron:

Condenar públicamente las redadas del ICE en sus instalaciones.

Prohibir que las autoridades federales de inmigración utilicen sus estacionamientos para perseguir a los jornaleros.

Comprometerse a crear espacios seguros y acogedores para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Apoyar la ciudadanía para todos.

Los participantes urgieron a los líderes electos locales y estatales que aprueben leyes para proteger la seguridad y los derechos de las comunidades, y a hacer frente a este gobierno federal autoritario.

“Ha llegado el momento de que la corporación de Home Depot que genera miles de millones de dólares, por concepto de venta de materiales dé un paso al frente y haga una firme declaración en apoyo a la comunidad, a los trabajadores y al propio medio por el cual obtienen sus ganancias”, dijo Martín Manteca, miembro del sindicato SEIU local 721.

Y enfatizó que Home Depot ha construido un centro de negocios en torno a los vecindarios, y saben que las personas que llegan son contratistas, particulares, propietarios de viviendas, que vienen por los materiales y porque pueden encontrar a alguien en el lugar que realice el trabajo en casa.

“Por eso la gente viene aquí: consiguen los materiales y que los jornaleros les hagan los trabajos que necesitan”.

Home Depot envió a La Opinión un comunicado en respuesta a las protestas en varias de las tiendas en Los Ángeles.

“No se nos notifica que se vayan a llevar a cabo actividades de control migratorio, ni participamos en dichas operaciones. No mantenemos coordinación alguna con ICE ni con la Patrulla Fronteriza. Legalmente, no podemos interferir con las agencias federales de aplicación de la ley, lo que incluye impedirles el acceso a nuestras tiendas y estacionamientos”.