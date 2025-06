Negocios en Boyle Heights sufren los efectos de las redadas

Días después de que explotará la ola de redadas migratorias en Los Ángeles y sus alrededores los pequeños empresarios ya empiezan a sentir la baja en las ventas y alertan sobre un futuro complicado para sus negocios.

El jueves, durante el sexto día de protestas y operativos de agentes federales en comunidades predominante latinas, no más de tres clientes entraron a la tienda de ropa de María Hernández en Boyle Heights.

La emprendedora salvadoreña destacó que jamás había visto una escasez de clientes tan impactante en sus diez años con el local.

“A veces estoy vendiendo $20 al día y estoy preocupada porque solo soy yo en este negocio”, dijo Hernández.

Maria Hernandez ha sentido la baja de las ventas en su tienda de ropa en Boyle Heights.

La calle César Chávez estaba extrañamente sola y silenciosa con pocos peatones y muchos menos vendedores ambulantes que tradicionalmente visitan la zona para ofrecer sus productos a los transeúntes que se dirigen a sus trabajos, escuelas o actividades diarias.

Varios dueños de negocios como Hernández han notado el fuerte el impacto en sus ventas y temen lo peor si la situación no cambia.

Casi el 30% de la población de Boyle Heights es migrante sin protección migratoria, según datos del Departamento de Planificación de la Ciudad de Los Ángeles en 2022.

Durante los últimos días los residentes de la zona han visto y escuchado sobre casos de redadas en los alrededores de Los Ángeles, incluyendo taquerías, tiendas Home Depot, lavacoches, gimnasios, iglesias y en otros establecimientos donde la comunidad latina se reúne.

Boyle Heights es una zona mayormente latina.

Desde el comienzo de su administración, el presidente Trump ha tenido como objetivo principal “asegurar la frontera” e incrementar las deportaciones.

Hace dos semanas, el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller dijo que busca incrementar el número de deportaciones en el país.

“Buscamos establecer una meta de un mínimo de 3,000 arrestos por ICE cada día”, dijo Miller. “El presidente Trump está presionando para que esa cifra aumente diariamente…”.

La concejal del distrito catorce Ysabel Jurado, que representa Boyle Heights, reconoció la ansiedad, inseguridad y enojo entre la comunidad y reafirmó que su oficina está lista para compartir información, recursos y apoyo.

“Todas las personas en nuestra ciudad merecen seguridad y respeto, sin importar su estatus migratorio”, dijo la concejal. “Las acciones recientes no reflejan quiénes somos ni los valores que compartimos, y ciertamente no contribuyen a la seguridad de nuestras comunidades”.

Jurado agregó que su oficina está coordinando activamente con los departamentos de la ciudad, defensores legales y grupos comunitarios para que los residentes tengan acceso a información y recursos confiables.

Miedo aleja a los clientes

En la Panadería y Tortillería La Morena, Daniel Cabrera sacó el pan dulce en el local que estaba como abandonado, no había ningún cliente, solo los trabajadores del lugar estaban presentes.

Daniel Cabrera explicó que su trabajo ha comenzado a cerrar más temprano por la falta de clientes.

El joven latino que trabaja en el negocio ha notado que debido al temor que tiene la comunidad, las personas solo vienen temprano para comprar sus necesidades en vez de entrar y venir a cualquier hora como lo hacían antes.

“Normalmente vendemos bastante, pero la gente tiene miedo de salir, así que no salen a la calle”, dijo Cabrera que también es residente del área. “Cerramos normalmente a las 9 pm, pero empezamos a cerrar a las 7 pm porque no hay nada”.

El trabajador agregó que a esa hora, las 7pm, en la avenida César Chávez, casi todos los negocios están cerrando por la misma razón.

Justo afuera de La Morena, Francisco De León pica fruta y limpia nopales en su puesto de productos que ha tenido por más de 25 años.

Francisco De León sufre el impacto de la falta de clientes en su puesto de fruta.

El emprendedor comparó la situación a lo que se vivió durante la pandemia, una falta de clientes y las calles vacías.

Por lo regular gana alrededor de $400 al día, pero debido a la situación estresante solo gana un poco más de $100 al día.

“Este país sale adelante con las manos de migrantes que solo quieren ayudar a sus familias”, dijo De León.

El emprendedor explicó que la comunidad migrante es “como el agua que fluye” ya que es la comunidad que más compra sus productos y sostiene la economía del área.

No obstante, Agustín Bonilla, dueño de Julie’s Flowers, compartió que la situación económica ha sido difícil desde la pandemia debido al aumento de precios de productos cotidianos que afectan el poder adquisitivo de su comunidad y las redadas solo han empeorado la situación.

“Los negocios en este momento no estamos tan bien desde hace años”, dijo el emprendedor. “Pero ahora sí como que parecemos obreros, estamos nada más al día de lo que vendemos”.

El emprendedor destacó que junio es el mes de las graduaciones y el año pasado hizo muchas ventas, pero este año dice que está tan despacio que ni se compara.

Agustin Bonilla, vende flores, y dice que ni las graduaciones han levantado las ventas.

“Realmente, esto es como un dominó que nos afecta a todos, desde las personas que producen hasta los que vendemos y los que compran”, dijo Bonilla. “Porque si las personas están con miedo, no van a trabajar y si esas personas no producen, entonces no hay dinero para poder salir a comprar”.

Negocio apoyando a sus clientes

Ante las redadas, algunos negocios en Boyle Heights están ofreciendo formas de apoyar a sus clientes migrantes.

La lonchera Los Originales Tacos Árabes en la calle Olympic notó desde el viernes pasado que las ventas están bajas y el domingo pasado Arely Villegas decidió contactar a sus clientes regulares por teléfono.

“Todo pasó muy rápido y nadie sabía de esto, nadie fue avisado ni nada así que ya teníamos todas nuestras cosas preparadas para la semana y no podemos simplemente dejar de vender”, dijo Villegas de las redadas de ICE.

El domingo sus hermanos, que también trabajan en la lonchera, hicieron por lo menos 30 diferentes entregas de su carne por libra a varias ciudades dentro del condado de Orange ya que la mayoría de sus clientes antiguos viven en esas áreas.

La latina explicó que la falta de clientes sería devastadora y siente que Trump lanzó un esfuerzo tan grande de deportaciones en parte para destruir la economía en Los Ángeles.

“Creo que lo hace para perjudicar a los negocios, porque incluso los negocios en el centro de Los Ángeles están cerrando antes y mucha gente que conocemos ni siquiera va a trabajar”, dijo Villegas. “Y si la gente no tiene dinero porque no va a trabajar, no va a tener dinero para comprar cosas”.

Además, Villegas vio en las redes sociales que otro restaurante en Boyle Heights, X’Tiousu, estaba recaudando fondos para poder donar comida a la comunidad migrante durante estos tiempos difíciles.

Para la próxima semana, ella piensa hacer lo mismo y destacó que seguirá ofreciendo servicio de domicilio para clientes que gusten comer de su lonchera pero que tal vez tengan miedo de salir de su hogar.