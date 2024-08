X’tiosu, un sueño hecho realidad que ahora lucha por mantenerse

Desde que era un niño en los Valles Centrales de Oaxaca, Ignacio Santiago quería tener su propio negocio. No tenía en mente que tipo de negocio iba tener, pero confiaba en que algún día cumpliría su sueño.

Después de llegar a los Estados Unidos a los 16 años de edad, Santiago empezó a trabajar el mismo día como lavaplatos y después trabajó en restaurantes de comida libanés como el Sunnin de Long Beach.

“La señora con la que trabajé siempre le hacía bromas y le decía que algún día iba a tener mi propio restaurante. Ella no me desanimaba y me decía hazlo, hazlo”, dijo Santiago. “Aunque creo que en el fondo, ella nunca pensó que verdaderamente algún día lo iba a poder lograr”.

Hoy en día junto con su hermano, Felipe, Santiago es dueño del restaurante X’Tiosu (que significa “gracias” en Zapoteco) en el barrio de Boyle Heights. También cuentan con el apoyo en la cocina de su primo, Rey Arellanes.

Ignacio Santiago en plena faena en el restaurante X’tiosu en Boyle Heights Crédito: Familia Santiago | Cortesía

El primer día que los hermanos abrieron el negocio hicieron una promoción donde dieron la comida gratis. El objetivo era que el vecindario tuviera la oportunidad de probar la comida, pero después de aquel día, los clientes no llegaron como lo esperaban.

Desde entonces, el restaurante ha aparecido en varios periódicos locales y en el programa de Netflix: “Ugly Delicious”, donde el restaurante es reconocido por su mezcla de sabores oaxaqueños con comida libanés.

De acuerdo con Santiago, la atención de los medios ha ayudado bastante a traer clientes al negocio. Desde entonces han permanecido en la esquina de las avenidas Forest y Wabash en Boyle Heights.

Los platos que más venden son los tacos de falafel, tacos de coliflor y su plato de shawarma de pollo que incluye arroz, ensalada y hummus.

Una de las creaciones unicas de X’Tiosu es el hummus Oaxaqueño que se prepara con frijoles negros y otras especies para darle un sabor completamente único.

Rey Arellanes se prepara para cocinar en X’tiosu en Boyle Heights. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Todo parecía que marchaba sobre ruedas hasta que llegó la pandemia del Covid 19. El negocio bajó bastante y todavía hoy, después de haber terminado lo peor de la pandemia, la lucha del restaurante sigue para mantenerse con las puertas abiertas.

“Todavía estamos pensando si lo cerramos o lo mantenemos abierto. Es una decisión muy complicada”, dijo Santiago.

En un reporte económico de Yelp en septiembre del 2020, se encontró que por lo menos 7,500 negocios cerraron permanentemente, mientras otros 7,500 cerraron temporalmente después del inicio de la pandemia

en el condado de Los Ángeles.

Los restaurantes mexicanos fueron el tipo de negocios con mayor tasa de cierres, según el reporte de Yelp.

Santiago explicó que después de sobrevivir a la pandemia, el número de clientes no ha sido igual que antes, pero además de eso, el costo de los productos ha aumentado demasiado.

“Lo poco que entra es para los gastos, la verdura, el agua y la luz que llega siendo muy caro”, explicó. “Casi trabajamos de gratis”.

De acuerdo con Santiago, la carne ranchera que compran les costaba $500 antes del 2020, pero este año les cuesta alrededor de $1,500 dólares.

Aunque el costo de los productos que usan han aumentado, Santiago dice que no quiere subir sus precios.

“Creo que somos los únicos que no hemos subido precios, pero si subimos los precios probablemente va a entrar un poquito de más dinero, aunque los clientes podrían disminuir”, explicó el inmigrante y emprendedor.

El mes pasado, L.A. Taco escribió un artículo describiendo las dificultades que los hermanos enfrentan como dueños de negocio para poder apoyar al negocio, lo que resultó en un mes ocupado.

“Los clientes volvieron a apoyarnos de nuevo, pero eso nada más duró un mes y después ahorita ha bajado otra vez”, agrega.

Santiago agregó que ya hicieron la decisión difícil de reducir las horas de operación; enfatiza que no valía la pena estar abiertos debido al costo alto de la luz y el gas en la estufa.

A pesar del estrés y dificultades que está teniendo con el restaurante, Santiago dice que disfruta trabajar entre familia donde se tienen confianza; además le encanta conocer gente nueva que viene de todas partes del mundo.

“Han venido italianos, han venido franceses, han venido unos clientes de Australia y eso es lo que más se siente bonito, que por todas partes del mundo ya saben de nosotros”, explicó Santiago.

Aunque las cosas no parecen muy brillantes hoy, Santiago se mantiene optimista y espera poder abrir otro restaurante, pero ahora en Oaxaca, algo muy similar al que tienen en Boyle Heights, aunque por ahora, los hermanos esperan poder mantener su restaurante abierto a pesar de las dificultades.

Restaurante X’tiosu

Ubicación: 923 Forest Ave. Los Angeles, CA. 90033

Tel: (323)526-8844