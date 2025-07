Crece descontento en Los Ángeles por la presencia de ICE

Cientos de personas tomaron las calles este martes en Los Ángeles como parte del movimiento “Reclaim Our Streets” (Recuperemos nuestras calles) para protestar por las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impulsadas por el presidente Donald Trump.

Una de las manifestaciones ocurrió en la plaza del Mariachi, en Boyle Heights, donde cientos de personas, entre ellas residentes de la comunidad y activistas de derechos humanos, portaron pancartas y gritaron consignas durante la protesta pacífica.

Las personas reunidas en la plaza se unieron para condenar la presencia de agentes enmascarados de ICE que no están debidamente identificados que han detenido a miembros de la comunidad inmigrante en operativos que se intensificaron desde el 6 de junio.

Durante la reunión participaron varios oradores, algunos de ellos compartieron experiencias con los agentes federales de inmigración que detuvieron a familiares, amigos o vecinos.

“Me siento muy triste, porque no puedo creer que esto esté pasando”, dijo a la cadena ABC una de las asistentes que no proporcionó su nombre, y quien mencionó que tiene miedo de ir a trabajar y que ha faltado a citas médicas por temor a ser separada de su familia.

Carlos es hermano de Emma, una vendedora ambulante de comida afuera de un Home Depot que fue levantada hace dos semanas por agentes enmascarados de ICE.

“Secuestrar gente, yo lo llamo secuestro. Se llevaron a mi hermana como si fuera una delincuente. Vendía carne asada”, expresó Carlos, quien acudió a la manifestación en Boyle Heights en contra de los operativos de inmigración.

De acuerdo con su hermano, Emma padece varios problemas de salud, como hipertensión. Al inicio fue trasladada al centro de detención de Los Ángeles, donde no le proporcionaron sus medicamentos. Actualmente, la vendedora está en el centro de detención de Adelanto.

Carlos dijo que Emma no recibió un trato humano porque no se había duchado en ocho días y no tuvo acceso a ropa limpia.

El hombre latino dijo que su familia lleva más de 25 años en los Estados Unidos, está de acuerdo en el cumplimiento de las normas, pero pidió que el gobierno permita a los inmigrantes tener el debido proceso antes de ser deportados.

De acuerdo con los organizadores de la protesta, desde el inicio de las redadas, más de 2,000 personas en el área de Los Ángeles han sido detenidas en las calles o en sus lugares de trabajo por agentes federales.

“La gran mayoría son inocentes de cualquier delito. Por eso, estamos aquí para dar a conocer sus historias”, expresó Henry Pérez, de Innercity Struggle.

“También estamos aquí para presentar algunas demandas. Queremos que ICE se vaya de Los Ángeles y que deje de aterrorizar nuestras calles. Queremos que todos los detenidos, inocentes de cualquier delito, sean liberados y se reúnan con sus comunidades“, agregó Pérez.

Los activistas de la protesta pidieron a los funcionarios electos locales que investigaran a los agentes de ICE involucrados en los operativos de inmigración que se han llevado a cabo en Los Ángeles.

Otra manifestación que se organizó este martes bloqueó durante varias horas todos los carriles del puente de Sixth Street, cerca del centro de Los Ángeles.

