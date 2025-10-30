En huelga, más de 1,400 enfermeras de dos hospitales de USC en Los Ángeles

Más de 1,400 enfermeras sindicalizadas de Keck Medicine, de la Universidad del Sur de California (USC), iniciaron este jueves una huelga de 24 horas en dos hospitales en el área de Boyle Heights, en Los Ángeles.

Las trabajadoras de la salud participaron en las protestas, mientras que los representantes de las enfermeras mantenían las negociaciones contractuales.

El paro laboral fue iniciado por las enfermeras registradas del Keck Medicine de USC y en el USC Norris Comprehensive Cancer Center, en Boyle Heights.

Las enfermeras en huelga llevaron a cabo sus protestas frente a las instalaciones de Keck, en 1500 San Pablo Street.

De acuerdo con la Asociación de Enfermeras de California (CNA)/Enfermeras Unidas Nacionales, en la huelga de 24 horas participan alrededor de 1,400 enfermeras.

“Somos las enfermeras de primera línea de Keck Medicine of USC, que atendemos a pacientes de todo Los Ángeles y más allá: sus amigos, su familia, sus vecinos, sus seres queridos” dijo la enfermera registrada de Keck USC, Jeong-A Cha, en un comunicado.

Cha expresó que cada día y cada noche, entregan su corazón, su habilidad y su fuerza para sanar a los miembros de la comunidad.

“Pero hoy, se nos pide que pongamos en peligro las vidas que juramos proteger. Las enfermeras de Keck USC trabajan en condiciones de personal inseguras que violan las normas más básicas de atención al paciente”, añadió

Según los representantes de Keck Medicine, sus instalaciones permanecerán abiertas y con la plantilla completa de médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud mientras dure el paro laboral.

“Mantenemos nuestro compromiso con una atención y seguridad excepcionales para los pacientes“, expresaron los representantes de Keck Medicine.

De acuerdo con los representantes, Keck Medicine se enorgullece de cumplir sistemáticamente con los indicadores de personal de enfermería exigidos por el Estado.

“Es importante destacar que nuestra actual propuesta contractual incluye un aumento de los recursos de personal para que las enfermeras puedan descansar y recargar energías adecuadamente durante sus turnos”, añadieron.

Keck Medicine aseguró seguir comprometido con negociar de buena fe y esperaba mantener conversaciones colaborativas con la CNA para lograr acuerdos justos y así ofrecer salarios y prestaciones competitivos que reflejen su dedicación y apoyo a su personal.

El sindicato dijo que la falta de recursos en las instalaciones de Keck y Norris provocó que se perdieran más de 10,000 descansos para comer y 4,000 pausas para descansar en 2024, con 4,631 descansos para comer perdidos y 2, 210 pausas para descansar perdidos hasta julio de este año.

“A veces, si no tenemos enfermeras de apoyo, nos atrasamos en nuestros registros y en nuestro trabajo, tenemos que quedarnos hasta tarde para terminar nuestros registros”, mencionó la enfermera registrada en Keck Medicine, Kerri Dodgens.

De acuerdo con el sindicato, las enfermeras han estado en negociaciones laborales con USC desde mayo. Las enfermeras llevaron a cabo una reunión informativa el 24 de julio y el 22 de agosto votaron a favor de autorizar una huelga.

