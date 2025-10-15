Trabajadores de Kaiser Permanente en California podrían sumarse a huelga

A la huelga de miles de enfermeras y trabajadores de primera línea de salud que enfrenta Kaiser Permanente, podrían unirse los empleados de las farmacias, como protesta contra las violaciones laborales.

Los sindicatos locales de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercio (UFCW), que representan a los empleados de las farmacias de Kaiser, anunciaron una abrumadora votación de sus miembros a favor de autorizar al equipo de negociación a iniciar una huelga por Prácticas Laborales Desleales (ULP).

Kaiser pharmacy members have spoken loud and clear. We overwhelmingly authorized an unfair labor practice strike because Kaiser’s unlawful actions have gone too far.



— UFCW770 (@UFCW770) October 15, 2025

“Esta votación envía un mensaje contundente a Kaiser: Estamos hartos de sus tácticas antisindicales que socavan a los trabajadores y silencian nuestras voces“, dijo el Comité de Negociación de UFCW Locales 324 y 770 en un comunicado.

“Y si pensaban que podrían amedrentar a los miembros de Kaiser y disuadirlos de defender nuestros derechos, acaban de descubrir que están muy equivocados“, agregó.

Los sindicatos expresaron que una huelga por prácticas laborales injustas siempre es el último recurso, y aseguraron que seguirán presionando a Kaiser Permanente para que haga lo correcto y regrese a la mesa de negociaciones de buena fe.

“Esperamos que Kaiser reaccione tras ver a los 46,000 trabajadores de la Alianza declararse en huelga esta semana y ver que UFCW está lista para unirse a una posible segunda ola de huelgas“, dijo el comité.

“Con esta votación para autorizar la huelga, estamos preparados para unir fuerzas con nuestros compañeros de la Alianza si Kaiser continúa cometiendo prácticas laborales injustas que socavan nuestros derechos”, añadió.

El Comité de Negociación de UFCW dijo que los trabajadores de farmacia luchan por un contrato que garantice una dotación de personal segura, con cargas de trabajo sostenibles, para salvaguardar los más altos estándares de atención al paciente.

Los empleados exigen una compensación líder en la industria y equidad salarial que reconozca su experiencia, mientras defienden la dignidad y la equidad para todos los trabajadores, porque una atención al paciente de calidad depende de una fuerza laboral respaldado.

El 3 de octubre, los sindicatos locales de la Alianza de Sindicatos de Atención Médica, incluidos HNHP, UNAC/UHCP, UNITE HERE Local 5, OFNHP Local 5017 y USW 7600, emitieron un aviso de huelga de 10 días a Kaiser Permanente.

Las enfermeras y trabajadores de la salud iniciaron la huelga este martes. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Tras no lograr un acuerdo antes de la fecha límite del 13 de octubre, los sindicatos iniciaron una huelga de cinco días el 14 de octubre.

La Alianza de Sindicatos de la Salud (AHCU) es una coalición de 23 organizaciones laborales, que incluyen las secciones locales de la UFCW del sur de California.

La Alianza representa a 62,000 trabajadores de la salud y se une como una federación de sindicatos internacionales, nacionales, locales e independientes para coordinarse y apoyarse en la negociación colectiva con Kaiser Permanente y sus entidades relacionadas.

Las secciones locales de UFCW son responsables de negociar los contratos locales para los empleados de farmacia de Kaiser Permanente, científicos de laboratorio clínico y del departamento principal/administrativo de Kern, mientras que la Alianza se encarga de la negociación nacional.

El contrato de los trabajadores de farmacia tiene el 1 de noviembre de 2025 como su fecha de vencimiento.

