‘El Futbol es del pueblo’ celebra la comunidad, el juego y la resistencia

Mientras Los Ángeles vive una fiesta futbolera con la Copa Mundial de la FIFA 2026, un año después de que las redadas de inmigración se apoderaran de la ciudad, la comunidad de Boyle Heights se reunió hace unos días para celebrar su conexión con el juego y su inquebrantable resistencia en el último año, con una exhibición de arte y una cascarita de fútbol entre vecinos.

“El mensaje que yo quiero que la gente se lleve es que nosotros nos cuidamos a nosotros, no solo en el juego o en la cancha, pero también afuera de ella, como lo hemos hecho en el último año”, dijo Nico Aviña, copropetario de Espacio 1839 en Boyle Heights.

El evento titulado “El Futbol es del Pueblo” empezó con una nueva exhibición de arte realizada en Espacio 1839, donde más de 30 artistas locales de diferentes edades presentaron obras de arte, fotografías e instalaciones con el tema centrado en el fútbol, sus raíces y la lucha.

La declaración “el futbol es del pueblo” refleja el origen histórico del deporte como expresión de las clases trabajadoras, de los barrios y de las comunidades que hacen el deporte lo que es. Sin embargo, este año, existe un intenso debate sobre si esa esencia popular se ha perdido ante la creciente comercialización, los altos costos y los intereses comerciales, hasta la posible presencia de agentes de inmigración en los partidos.

“Queríamos recordarles a la gente la importancia de la comunidad, de que el futbol nos pertenece y es propiedad del pueblo”, afirmó Aviña. “No les pertenece a las corporaciones ni a la FIFA, que nomás llega a sacar dinero de nuestros bolsillos para que ellos salgan más ricos mientras nosotros seguimos en lo mismo”.

Aparte de Espacio 1839, Aviña también forma parte de un colectivo de futbol y de una organización sin fines de lucro llamada People’s Football Club, que organiza juegos comunitarios para recaudar fondos en apoyo de diversas causas, entre ellas Middle Eastern Children’s Alliance, TransLatina Coalition y organizaciones que asisten a personas afectadas por redadas de ICE.

Nico Aviña (izquierda), copropietario de Espacio 1839 en Boyle Heights con participantes de la exhibición. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

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Especialmente en Boyle Heights, que fue uno de los distritos de Los Ángeles considerados entre los más vulnerables a las medidas de control migratorio, según un informe del condado de Los Ángeles.

“Boyle Heights es nuestro hogar, así que para nosotros es una forma de unificar a la comunidad a través del futbol, especialmente después de lo que pasamos el verano pasado con las redadas”, dijo Miriam Rodríguez. “Nuestras comunidades también deberían sentir felicidad y mantener presente que esto es una lucha, pero la lucha también puede verse como el evento comunitario de hoy, estando en comunidad y disfrutando”.

Arte y causas sociales

Dentro de la exhibición las personas también tuvieron la oportunidad de comprar camisetas de deportes disenadas por Avina, camisetas que tenian mensajes como “Chinga La Migra” y “De Palestina a Mexico”.

Una de las artistas que también participó en la exposición fue Vianney Harelly, quien presentó una instalación que muestra algunos de los aspectos más oscuros de los partidos del Mundial. Su instalación rendía homenaje a las mujeres indígenas responsables de la nueva camiseta de México, que ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de que no recibieron una compensación adecuada por su contribución.

Entre el grupo de artistas también estaban Marc Rivera, de 12 años, y Miguel Yáñez López, de 13 años, quienes pintaron una obra que, dicen, trata de conectar con tus ancestros. La pintura representa el final del Mundial entre México y Portugal y Tenochtitlán, la antigua capital azteca, que fue el centro de un deporte llamado ōllamalīztli (o tlachtli), que se dice que es el origen del deporte que conocemos hoy en día.

Durante dos semanas, los dos pequeños artistas pintaron su cuadro cada día después de salir de la escuela.

“Es importante que recordemos a nuestros antepasados y los orígenes de este deporte, porque estamos aquí gracias a ellos”, afirmó López.

Los zapatos pintados por la artista Erica Friend. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Miguel Yáñez López, de 13 años, y Marc Rivera, de 12 años, frente a su pintura. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Claudia Llondot, disfrutando un antojito con sus hijos antes de jugar en una cascarita con la comunidad de Boyle Heights. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Otra de las obras incluidas fue un par de zapatos de fútbol pintados a mano por la artista Erica Friend. Sus zapatillas estaban decoradas con mariposas monarcas, que a menudo simbolizan la migración en la comunidad latina. Para la artista, el fútbol siempre ha sido parte de su vida, ya sea cuando era chica y jugaba con sus primos y amigos, o ahora, como adulta.

“Para mí, se trata de devolverle algo a la comunidad, porque la mayoría de las veces, cuando empiezan los partidos, todo el mundo está muy emocionado por ir al estadio, pero en realidad no todos pueden asistir”, dijo Friend. “Y, la mayoría de las veces, la comunidad de clase baja se queda al margen; por eso, hoy es simplemente un día en el que podemos estar juntos como comunidad y compartir arte, historia y diversión”.

Finalmente, el artista Oscar Daniel pintó un trapo verde con la frase “Futbol, Libertad” y la imagen de una mujer zapatista sosteniendo un balón. Mientras que su otro dibujo incluyó a dos niñas jugando un pequeño partido con camisetas de Palestina. El tema de ambas obras, según Daniel, trata sobre cómo las personas usan los juegos para rectificar todo aquello que está fuera de su control.

“Creo que es muy importante porque manda el mensaje de que, no importa lo que nos hagan, siempre vamos a seguir aquí, siempre vamos a seguir divirtiéndonos, compartiendo nuestras vidas y experiencias, y riéndonos, expresando y compartiendo con el mundo lo especiales que somos”, dijo Daniel.