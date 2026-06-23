Acusan a más de 450 personas por defraudar con $6,500 millones de dólares al sector de la salud

Como parte de los esfuerzos llevados a cabo por la administración Trump para dar con los responsables de un presunto fraude orquestado en el sector salud, cuyo monto supera $6,500 millones de dólares, el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer cargos en contra más de 450 personas.

Entre los presuntos defraudadores figuran 90 profesionales médicos señalados en basar su estafa exigiendo apoyos gubernamentales bajo el pretexto de emplearlos en distintos esquemas como cuidados en heridas de pacientes, cuidados paliativos, en mejoras para los centros de día para adultos y hasta en la distribución de opioides.

Durante una conferencia de prensa, Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud, dijo estar sorprendido por el descubrimiento que salió a flote a raíz de una investigación realizada por el DOJ.

“Las acusaciones en estos casos son particularmente inquietantes. Algunos acusados presuntamente ordenaron pruebas médicamente innecesarias. Otros recetaron productos que los pacientes no necesitaban. Algunos presuntamente fomentaron la adicción a los opioides para aumentar sus propios ingresos. En ciertos casos, los pacientes presuntamente fallecieron, creyendo que recibían atención médica legítima de proveedores que solo los veían como una fuente de ingresos”, indicó.

El Departamento de Justicia se compromete a continuar con la investigación hasta castigar a los defraudadores. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Para detectar el presunto millonario fraude, los funcionarios del DOJ señalan haber presentado casos en 56 distritos federales de 45 estados y territorios pertenecientes a Estados Unidos, donde aseguran que las autoridades estatales, así como las locales, cooperaron plenamente con el objetivo de transparentar que los recursos destinados del gobierno federal se hubieran dirigido realmente hacia donde se había especificado.

Todd Blanche, fiscal general interino, asumió el compromiso de seguir adelante con las investigaciones, pues hay indicios apuntando hacia más sospechosos de haber participado en el desvío de recursos federales anteponiendo carencias en el sector salud.

“Esto es solo el principio. Los estafadores ya no podrán engañar a los contribuyentes estadounidenses. Si intentan perjudicar o estafar a los estadounidenses, los encontraremos, confiscaremos sus bienes y los procesaremos con todo el peso de la ley”, subrayó.

Para asimilar lo detectado por las autoridades se menciona a 11 acusados, uno de ellos ejecutivo de empresa y ocho profesionales médicos, en seis distritos diferentes, todos presentando reclamaciones fraudulentas por valor de miles de millones de dólares relacionadas con sustitutos de la piel.

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