Muertes en centros del ICE se duplican; 50 inmigrantes fallecieron tras el regreso de Trump

Al menos 50 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que Donald Trump inició su nueva etapa presidencial y su campaña de deportaciones masivas en enero de 2025, según un análisis de Reuters.

La investigación señala que la tasa de mortalidad dentro de los centros de detención migratoria aumentó a más del doble en comparación con años anteriores, de acuerdo con registros del propio ICE y datos procesados por organizaciones de análisis de justicia.

Entre 2009 y 2024, los centros de detención de inmigrantes registraron aproximadamente una muerte por cada 3,848 personas detenidas, tomando como referencia la población promedio diaria. Sin embargo, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la cifra habría aumentado a cerca de una muerte por cada 1,630 detenidos, según datos preliminares recopilados hasta principios de junio.

Muertes, atención médica y cuestionamientos dentro de centros ICE

El análisis de la agencia documentó casos de personas que fallecieron dentro de instalaciones migratorias por diferentes causas, incluyendo problemas cardiovasculares, suicidios y emergencias médicas.

Entre los casos revisados se encuentra el de Tuan Van Bui, un hombre vietnamita de 55 años que murió en el Centro Correccional de Miami en Indiana, conocido como “Speedway Slammer”. Según registros revisados por la agencia citada, otros detenidos pidieron ayuda cuando Bui se desplomó, mientras cuestionaron el tiempo de respuesta ante la emergencia.

También está el caso de Chaofeng Ge, un ciudadano chino que fue encontrado muerto en una ducha de un centro de detención en Pensilvania después de haber tenido antecedentes de intento de suicidio.

Expertos consultados señalaron que las causas de muerte pueden ser complejas y no necesariamente implican abuso o negligencia directa por parte de los centros; sin embargo, indicaron que el aumento de la mortalidad genera dudas sobre la supervisión médica y la atención disponible para personas detenidas.

Sanjay Basu, médico asociado de la Universidad de California en San Francisco y especialista en muertes bajo custodia, explicó a Reuters que algunos casos reflejan posibles fallas en la vigilancia de la salud física y mental.

ICE defiende sus protocolos médicos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que mantiene estándares de atención para las personas bajo custodia migratoria.

“Se proporciona atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estancia”, declaró Lauren Bis, portavoz del DHS, a la agencia.

La agencia también señaló que algunas muertes continúan bajo investigación y que los reportes oficiales incluyen las circunstancias conocidas al momento de cada fallecimiento.

Los datos se obtuvieron mediante registros públicos recopilados por el Proyecto de Datos de Deportación y procesados por el Instituto Vera de Justicia.

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