Homan niega malas condiciones en ICE de New Jersey: “Los espaguetis estaban buenos”

El asesor de la Casa Blanca para asuntos fronterizos, Tom Homan, salió en defensa del centro de detención migratoria Delaney Hall, en New Jersey, luego de que activistas, legisladores y autoridades estatales denunciaran presuntas condiciones inadecuadas dentro de las instalaciones operadas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante serios señalamientos, Homan recorrió personalmente el centro y rechazó las acusaciones sobre hacinamiento, problemas sanitarios y deficiencias en la atención a los detenidos.

“¿Es un complejo turístico de cinco estrellas? No. ¿Pero es un centro de detención bien gestionado? Sí”, afirmó Homan durante una entrevista con CBS News. Además, aprovechó para decir que la comida del lugar es buena: “Los espaguetis estaban buenos”, dijo. “Y soy un tipo bastante grande y no me los terminé. No pude terminarme el plato”.

Protestas y denuncias alrededor de Delaney Hall

El centro Delaney Hall se ha convertido en foco de protestas desde finales de mayo; organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas han señalado supuestas condiciones deficientes dentro de las instalaciones, incluyendo problemas de ventilación, atención médica insuficiente y condiciones sanitarias preocupantes.

Las críticas aumentaron después de que algunos funcionarios aseguraran que varios detenidos iniciaron una huelga de hambre como forma de protesta. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que dicha huelga ocurriera y rechazó las acusaciones sobre el estado del centro.

Además, el fiscal general de New Jersey presentó una demanda contra GEO Group, empresa privada que administra Delaney Hall bajo contrato con ICE. La acción legal sostiene que inspectores estatales de salud no recibieron acceso completo a las instalaciones para realizar sus evaluaciones.

Homan rechaza acusaciones de hacinamiento

Durante la entrevista, Homan insistió en que las denuncias responden a una oposición política contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Se trata de cerrar esas instalaciones”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que algunos sectores buscan incluso la eliminación de ICE.

Respecto a los reportes de sobrepoblación, indicó que Delaney Hall tiene capacidad para mil personas, pero actualmente alberga a 706 detenidos, cifra que, según él, demuestra que no existe hacinamiento.

Aunque reconoció que siempre hay aspectos que pueden mejorarse, afirmó que la salud y seguridad de los migrantes no están comprometidas.

ICE ampliará operaciones en Nueva York

Homan también confirmó que ICE prevé incrementar su actividad en Nueva York debido a las políticas de “ciudad santuario”, que limitan la cooperación entre autoridades locales y agentes federales de inmigración.

Asimismo, señaló que durante eventos internacionales como el Mundial, la prioridad será la seguridad pública y no la realización de operativos migratorios masivos.

“No hay prioridad para llevar a cabo una operación de control migratorio en esos eventos”, aseguró.

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