Nuevo jefe del ICE habría intervenido para deportar a mujer ligada a aliado de Trump

La administración de Donald Trump designó a David Venturella como nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un momento especialmente delicado para la agencia tras meses de críticas por operativos migratorios y denuncias de abuso de poder.

El nombramiento ocurre luego de la renuncia de Todd Lyons, quien dejará oficialmente el cargo el próximo 31 de mayo. Venturella asumirá la dirección de una agencia marcada por la presión política de la Casa Blanca para acelerar arrestos y deportaciones.

Sin embargo, el anuncio llega acompañado de una fuerte controversia. De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, Venturella habría intervenido personalmente en un caso migratorio para garantizar la detención y deportación de una mujer vinculada a un aliado cercano de Trump.

Según el medio, el ahora futuro director del ICE llamó directamente a funcionarios de la agencia en Miami para asegurarse de que agentes detuvieran a la exesposa de un aliado político del presidente, involucrado en una disputa por custodia.

DHS rechaza acusaciones sobre deportación por motivos políticos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que existiera motivación política en el caso y aseguró que la mujer fue arrestada debido a cargos criminales pendientes.

“Cualquier sugerencia de que fue arrestada o deportada por razones políticas o favores es falsa”, afirmó el DHS en un comunicado.

Pese a ello, organizaciones defensoras de inmigrantes y críticos de Trump han cuestionado la cercanía entre altos funcionarios migratorios y aliados políticos del mandatario.

Venturella no es un desconocido dentro del sistema migratorio. Durante años trabajó dentro del ICE y posteriormente pasó al sector privado, colaborando con GEO Group, una de las empresas penitenciarias privadas más grandes de Estados Unidos.

Ese vínculo también ha generado críticas debido al papel de las cárceles privadas en la detención de migrantes indocumentados.

ICE enfrenta crisis de imagen y presión política

El ICE atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. En los últimos meses, la agencia ha sido señalada por operativos masivos en ciudades gobernadas por demócratas y por incidentes violentos.

La presión desde la Casa Blanca también se ha intensificado. Stephen Miller, asesor clave de Trump en temas migratorios, ha impulsado una política más agresiva de deportaciones y arrestos.

Mientras tanto, el senador Markwayne Mullin, cercano a la administración Trump, aseguró recientemente que busca mantener al Departamento de Seguridad Nacional “fuera de los titulares”.

“Mi objetivo es que no seamos noticia principal todos los días”, declaró durante su audiencia de confirmación. Sin embargo, todo parece indicar que su deseo está fuera de alcance.

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