Migrantes en Nueva Jersey mantienen huelga de hambre en centro de ICE: qué denuncian

La tensión crece en torno al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde cientos de migrantes detenidos mantienen una huelga de hambre y de trabajo para denunciar las condiciones dentro de la instalación, según familiares, activistas y legisladores estatales.

La protesta comenzó el viernes y continuó durante el fin de semana, mientras grupos de apoyo se concentraban frente al edificio para pedir acceso al centro y exigir la liberación de personas vulnerables. De acuerdo con reportes de distintos medios nacionales, los detenidos denuncian hacinamiento, comida en mal estado, falta de atención médica y retrasos prolongados en sus procesos migratorios.

Delaney Hall es una instalación ubicada en Newark y operada por GEO Group bajo contrato con ICE. El centro ya había estado bajo escrutinio público por denuncias previas sobre condiciones de detención y por protestas de organizaciones de derechos de inmigrantes.

Puedes ver: Sigue huelga de hambre en centro de ICE de Nueva Jersey durante inspección de congresistas

Legisladores pidieron acceso al centro

El caso tomó mayor visibilidad después de que legisladores demócratas de Nueva Jersey visitaran el lugar. El senador Andy Kim y el congresista Rob Menendez hablaron con detenidos y expresaron preocupación por los testimonios recibidos, según reportó Gothamist.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también intentó ingresar al centro el lunes, pero se le negó el acceso por razones de seguridad, de acuerdo con reportes locales.

Choques afuera de Delaney Hall

Durante las protestas de este lunes, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales frente al centro. ABC7NY informó que una sustancia química fue rociada durante los choques, aunque no estaba claro quién la utilizó ni de qué tipo de químico se trataba.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los agentes siguieron los protocolos y acusó a manifestantes de bloquear accesos y dañar vehículos. Activistas, en cambio, denunciaron uso excesivo de la fuerza y represalias contra detenidos.

DHS niega la versión de los activistas

El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado parte de las denuncias y, según reportes, negó que exista una huelga generalizada dentro del centro. Organizaciones de defensa de inmigrantes y familiares sostienen lo contrario y afirman que la protesta involucra a cerca de 300 detenidos.

Por ahora, las versiones siguen enfrentadas. Lo confirmado es que Delaney Hall volvió a quedar en el centro de una disputa mayor sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos, mientras familiares de los detenidos piden información, acceso y supervisión independiente.

Cuántos migrantes hay en Delaney Hall y por qué ya estaba bajo la lupa

Delaney Hall es uno de los centros de detención migratoria más grandes de la costa este de Estados Unidos. La instalación tiene capacidad para hasta 1,000 detenidos, según información oficial del propio gobierno federal.

De acuerdo con activistas y medios que siguen el caso, la protesta actual involucraría a cerca de 300 migrantes, aunque el Departamento de Seguridad Nacional cuestiona esa cifra y rechaza que sea algo generalizado.

Como dijimos, no es la primera vez que Delaney Hall queda en el centro de la controversia. Desde su reapertura como centro de detención migratoria, la instalación enfrentó cuestionamientos por parte de autoridades locales, legisladores y organizaciones de derechos civiles por denuncias sobre condiciones internas, acceso legal y supervisión.

La magnitud del centro también lo convirtió en una pieza clave dentro de la estrategia de detención migratoria del gobierno federal en el noreste del país. Por eso, la lupa sobre Delaney Hall y la evolución del conflicto mantiene en vilo a inmigrantes en diferentes estados.

Seguir leyendo:

Redadas de ICE: los estados donde crecen los arrestos y el miedo entre inmigrantes

Trabajadores inmigrantes exigen ayuda urgente ante aumento de redadas de ICE en California

Inmigrantes podrían ser obligados a pagar multa de $18,000 por orden de deportación