La comunidad de Boyle Heights se moviliza ante la emergencia por el incendio de Lineage

Aunque el incendio en las instalaciones del almacén de Lineage por fin muestra señales de que está llegando a su fin, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los riesgos para la salud y la mala calidad del aire están lejos de desaparecer.

Ante la complicada situación que enfrentan, miembros de la comunidad de Boyle Heights siguen apoyándose mutuamente y proporcionando artículos de primera necesidad a los más afectados.

Desde el comienzo del incendio, varios negocios, residentes y organizaciones no esperaron la ayuda de la ciudad ni de los oficiales para movilizarse. Ellos, casi inmediatamente, buscaron la forma más rápida de ayudar a sus vecinos directamente afectados por las llamas que iniciaron el pasado miércoles.

Líderes comunitarios se organizaron para repartir cubrebocas, purificadores de aire, agua y otros artículos de primera necesidad a quienes los necesitaban.

“Para mí es importante involucrarme en mi comunidad porque mi corazón está aquí, en Boyle Heights, y siempre estoy dispuesta a hacer lo que sea para ayudar”, dijo Janet Cerda, dueña de Café Niña, mientras atendía a sus clientes, quienes, al salir, se llevaban un cubrebocas. “Porque si no nos ayudamos unos a otros, ¿quién más nos va a ayudar?”.

Junto al puente de la Calle 4 se encuentra la cafetería de Janet, en Boyle Heights. Además de servir una excelente taza de café, siempre se ha dedicado a su comunidad, ya sea compartiendo recursos durante las redadas de ICE o convirtiendo la cafetería de su jardín en un pequeño centro de ayuda durante el incendio de Lineage.

Dijo que recibió las primeras cajas de cubrebocas P-100 después de solicitarlas del condado, algo que cualquiera puede hacer llamando al 311 para la ciudad y al 211 para el condado. Sin embargo, señaló que está aceptando cualquier donación y que, si alguien desea donar más cubrebocas para que la gente los recoja gratis, puede ponerse en contacto con ella a través de su Instagram @juscafenina.

Cuando pasamos por su local el martes, que está a solo 2 millas del incendio, se podía oler el humo en el aire, los ojos se irritaban y daba ganas de toser. Muchos de sus clientes viven cerca y suelen caminar hasta su local, ya que gran parte de la comunidad de Boyle Heights está acostumbrada a hacerlo. Caminan por sus vecindarios o toman el transporte público para ir a la escuela o al trabajo, y el incendio solo ha vuelto estas actividades cotidianas muy incómodas.

La propietaria de Café Niña ha habilitado su negocio para apoyar a los afectados por el incendio Crédito: Janette Villafana

Nico de Espacio 1839 repartiendo cubrebocas para niños. Crédito: Espacio 1839

Un hombre con quien hablamos, que estaba esperando su pedido de café, dijo que había viajado en el Metro durante el fin de semana y que, al llegar a Boyle Heights, lo golpeó una nube de humo que seguía en el aire. Entre sus clientes también estaba Usuani Monreal, una mamá que fue al local de Janet con su niño no solo por una bebida, sino porque vio que estaba distribuyendo cubrebocas gratis.

“He estado discutiendo con toda mi familia porque siguen caminando a todos lados, así que vine a buscar unos cubrebocas para ellos y para nosotros”, dijo Monreal mientras cargaba a su hijo en brazos. “Como ahorita puedo oler humo, mi hijo ya está tosiendo; es la primera vez que salimos de casa desde el miércoles”.

“Hay todo tipo de toxinas en el aire y, como siempre, son los pequeños negocios los que dan un paso al frente para ayudar. Y es reconfortante ver cómo nuestra comunidad se une, pero también es triste que las empresas responsables del incendio no hagan nada. Vi que donaron dinero, pero ¿cuánto de eso realmente nos llega a nosotros?”, agregó.

Aunque el condado sí ha estado proporcionando ayuda, muchos reportan largas filas y escasos recursos para tantas personas. Por lo cual, los negocios y otros grupos están poniendo su granito de arena para ayudar.

Otra organización que se unido para ayudar al vecindario incluye a Centro CSO, un grupo que aboga por los derechos de los inmigrantes, una educación pública de calidad y la rendición de cuentas de la policía, entre otros temas, y que repartió docenas de cajas de cubrebocas entregadas directamente a los residentes de Boyle Heights y el Este de Los Ángeles. Algo que planean seguir haciendo mientras tengan recursos.

Crédito: Centro CSO

Espacio 1839, un local muy reconocido en la comunidad de Boyle Heights, repartió cubrebocas no solo para adultos, pero también para niños.

También colaboraron con Yerbería Mayahuel y repartieron una mezcla de tés para aliviar la respiración. El grupo Coyotl wan Macehualli también está construyendo y distribuyendo purificadores de aire gracias a las donaciones de más de 160 personas. Para quienes estén interesados en adquirir un purificador de aire, visiten su Instagram para más información. El East L.A. Walk Club también es otro grupo que está repartiendo purificadores de aire a domicilio; le piden a quien pueda que compre un purificador en su enlace de Amazon y se encargarán de repartirlos.

“Sinceramente, siento que en momentos como este tenemos que unirnos para ayudarnos y animarnos mutuamente para que Boyle Heights vuelva a respirar tranquilamente”, dijo Janet antes de volver a preparar café.“Aunque entiendo que la ciudad está haciendo lo que puede, en realidad siempre dependemos de nosotros mismos”.