Hispano arrestado por presunto secuestro en San Bernardino

Un hispano fue arrestado como sospechoso de un presunto secuestro y agresión contra una mujer en el condado de San Bernardino.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) identificó a Julián Bracamontes, de 21 años y residente de Castaic, como sospechoso del intento de secuestro de una mujer.

De acuerdo con el SBSD, poco antes de las 11:30 p.m. del 13 de junio, agentes de la comisaría de Twin Peaks respondieron a un incidente doméstico en la cuadra 23000 de Manzanita Drive, en Crestline.

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Los alguaciles acudieron al lugar después de que algunos vecinos reportaron haber escuchado una fuerte discusión y a un hombre profiriendo amenazas criminales en un vecindario residencial.

Testigos declararon que vieron a Bracamontes obligar a una mujer a subir a un automóvil y escapar del lugar antes de que llegaran los oficiales.

Cuando los alguaciles llegaron al domicilio, los testigos proporcionaron los detalles del vehículo sospechoso, así como una descripción del hispano y de la mujer presuntamente secuestrada.

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Mientras registraban las zonas cercanas, los oficiales identificaron el vehículo conducido por Bracamontes cuando circulaba por la CA-18, acercándose a la 40th Street, en San Bernardino.

“Los agentes detuvieron el vehículo, rescataron a la víctima y arrestaron a Bracamontes“, informó el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

Durante la investigación, se comprobó que la víctima, además de ser secuestrada, también había sido agredida físicamente por el sospechoso, sufriendo algunas heridas en el incidente.

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Bracamontes fue acusado de robarle a la víctima su teléfono celular, lo que le impidió llamar a la policía para pedir ayuda.

Además, al hispano también se le acusa de haber impedido a la mujer dejarla en libertad en varios lugares durante el incidente.

Bracamontes fue acusado de cargos de secuestro y detención ilegal de una persona, por lo que fue fichado e ingresado en el Centro de Detención Central del condado de San Bernardino.

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Las autoridades no han proporcionado más detalles relacionados con este caso, incluyendo cómo se conocían el sospechoso hispano y la mujer presuntamente secuestrada.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe llamar a la estación de Twin Peaks del SBSD al 909-336-0600.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a WeTip al 1-800-782-7463, o por internet en su sitio web en este enlace.

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