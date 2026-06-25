El jefe de la DEA asegura que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son la prioridad número uno

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como sus principales objetivos en la estrategia para combatir el tráfico de fentanilo, al considerar que ambas organizaciones representan la mayor amenaza relacionada con la crisis de opioides que enfrenta ese país.

Durante un mensaje institucional difundido esta semana, el administrador de la DEA, Terry Cole, aseguró que los dos grupos criminales mexicanos ocupan el primer lugar en la lista de prioridades de la agencia debido a su presunta participación en la producción y distribución de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que el opioide sintético ha destruido familias y comunidades en Estados Unidos.

Cole destacó que, desde el inicio de la actual administración estadounidense, las autoridades han decomisado alrededor de 14,000 kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas que contenían esta sustancia, equivalentes a cientos de millones de dosis potencialmente letales.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El? https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

El titular de la DEA afirmó que la agencia está utilizando todos sus recursos para perseguir a quienes participan en la cadena de producción, distribución y financiamiento del tráfico de fentanilo. Incluso señaló que la organización busca a los responsables de este negocio ilícito bajo una estrategia enfocada en combatir a quienes calificó como “terroristas extranjeros”.

Asimismo, sostuvo que la DEA atraviesa uno de los momentos de mayor coordinación y concentración de esfuerzos para enfrentar la crisis de los opioides sintéticos, una problemática que continúa siendo una de las principales preocupaciones de salud pública en Estados Unidos.

El mensaje concluyó con un llamado a los agentes de la corporación para intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico.

“A todo gas, sin frenos”, expresó Cole al reiterar el compromiso de la institución con el objetivo de construir una “América libre de fentanilo”.

Sigue leyendo:

– Hallan 400 kilos de cocaína dentro de un camión en Costa Rica gracias a información de la DEA.

– Exdirector de la DEA pide a Sheinbaum sumarse a un grupo contra el narcoterrorismo.