Exdirector de la DEA pide a Sheinbaum sumarse a un grupo contra el narcoterrorismo

El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, recurrió a las redes sociales para enviarle un contundente mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta en X, invitó a la mandataria mexicana a unirse a una coalición para hacer frente al crimen organizado, específicamente contra los cárteles de las drogas, muchos de los cuales han sido designados por EE.UU. como organizaciones terroristas.

“Únete hoy a la coalición contra los cárteles @Claudiashein y Estados Unidos garantizará resultados sustanciales”, escribió Maltz.

“Para derrotar a los terroristas globales, se necesitan todas las herramientas, incluyendo la acción militar. Los cárteles del terror han aterrorizado a los ciudadanos de ambos países. ¡Basta ya! ¡Es hora de actuar!”, agregó el exdirector de la DEA.

Join the COUNTER CARTEL COALITION today @Claudiashein and the USA will guarantee substantial results. To defeat global terrorists, you will need to utilize ALL TOOLS to include military action. The TERROR cartels have terrorized citizens of both countries. Enough is enough! Time? pic.twitter.com/FJ8utNjZ4F — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) June 16, 2026

Por último, en el mismo mensaje agradeció a Venezuela “por cooperar en una operación muy exitosa contra Niño Guerrero”, quien fuera el máximo líder del Tren de Aragua.

Pidió el arresto de funcionarios corruptos

Hace unos días, Maltz también se dirigió a las autoridades mexicanas para pedirles el arresto de funcionarios señalados en investigaciones del Distrito Sur de Nueva York, y afirmó que el combate a los cárteles requiere acciones contra la corrupción dentro de las instituciones.

Por medio de redes sociales señaló que las organizaciones criminales no operan de manera aislada y sostuvo que dependen de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes que facilitan actividades relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otros delitos.

De acuerdo con su mensaje, cualquier estrategia para enfrentar a los grupos criminales debe incluir investigaciones, rendición de cuentas y cooperación entre autoridades.

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