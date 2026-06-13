EE.UU. y México anuncian nuevo grupo bilateral para reforzar el combate al crimen

México y Estados Unidos acordaron la creación de un nuevo mecanismo de coordinación en materia de seguridad denominado Grupo Bilateral de Implementación (BIG), con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y otros delitos transnacionales.

El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras una reunión con el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

De acuerdo con el diplomático, este nuevo esquema representa una etapa de mayor coordinación para enfrentar los desafíos comunes de seguridad que afectan a ambas naciones.

La primera reunión del Grupo Bilateral de Implementación se llevó a cabo el 12 de junio como parte del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante el encuentro, funcionarios de ambos gobiernos revisaron los avances alcanzados mediante acciones conjuntas y acordaron impulsar medidas inmediatas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad pic.twitter.com/TIMx7yBe90 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 13, 2026

Según información difundida por las autoridades, las delegaciones coincidieron en que los problemas de seguridad requieren esfuerzos coordinados y sostenidos, enfocados en proteger la seguridad, la salud y el bienestar de las poblaciones de ambos países.

Entre los resultados destacados durante la reunión se mencionó una reducción del 76 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, cifras que ambas partes atribuyeron a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Asimismo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reforzar el intercambio de información, coordinar acciones contra el tráfico ilícito de armas y drogas, así como fortalecer las estrategias para combatir las redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.

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