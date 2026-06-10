CBP reconoce que México coopera más que nunca en seguridad fronteriza

A pesar de los desacuerdos diplomáticos y políticos que han marcado la relación entre Estados Unidos y México en los últimos meses, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, aseguró que la cooperación entre ambos países en materia de seguridad fronteriza atraviesa uno de sus mejores momentos.

Durante una intervención en el Centro de Estudios de Inmigración, en Washington, Scott afirmó que las autoridades mexicanas están colaborando más que nunca con Estados Unidos para enfrentar desafíos relacionados con la inmigración, el tráfico de drogas y las operaciones de grupos criminales transnacionales.

“Estamos compartiendo información de una manera que nunca antes habíamos hecho y, de hecho, estamos obteniendo resultados”, declaró el funcionario.

Las palabras de Scott llaman la atención porque contrastan con el discurso que ha predominado en la administración del presidente Donald Trump, cuyos funcionarios han criticado en repetidas ocasiones a México por considerar insuficientes sus acciones contra los cárteles y el tráfico de fentanilo.

Intercambio de inteligencia y combate al crimen organizado

Según explicó el jefe de CBP, el fortalecimiento de la coordinación bilateral ha permitido identificar con mayor precisión los cambios en los flujos migratorios y atacar a las organizaciones criminales antes de que sus operaciones lleguen a la frontera estadounidense.

Scott sostuvo que la estrategia actual va más allá de detener migrantes una vez que cruzan la frontera y busca actuar desde el origen de las redes de tráfico de personas y narcóticos.

“Ahora estamos abordando el problema de raíz, en lugar de simplemente procesar al inmigrante indocumentado después de que cruza la frontera”, señaló.

El funcionario añadió que la cooperación mexicana ha sido clave para obtener mejores resultados en materia de seguridad regional.

Por su parte, la Embajada de México en Washington destacó que la coordinación entre ambos gobiernos ha contribuido a reducir los encuentros con migrantes irregulares y las incautaciones de fentanilo en la frontera común.

Una relación marcada por desacuerdos recientes

La semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, acusó al gobierno mexicano de politizar la lucha contra los cárteles de la droga. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que esos comentarios representaban una falta de respeto a la soberanía del país.

Además, la relación se vio afectada por las tensiones derivadas de los aranceles impuestos por Trump a México en 2025, así como por diversos episodios vinculados a investigaciones de seguridad y operaciones antidrogas.

No obstante, las declaraciones de Scott sugieren que, al menos en el terreno operativo, la cooperación entre las agencias de ambos países continúa avanzando.

Sigue leyendo: