Trump firma la Secure America Act y blinda fondos para ICE y CBP hasta 2029

El presidente Donald Trump promulgó este miércoles la Secure America Act, una legislación que garantiza cerca de $70 mil millones para financiar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta 2029.

La medida representa una de las principales victorias legislativas de la Casa Blanca en materia migratoria y consolida la estrategia de seguridad fronteriza impulsada por la administración republicana desde el inicio del segundo mandato de Trump.

La aprobación del paquete puso fin a meses de enfrentamientos. La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto por un estrecho margen de 214 votos contra 212, mientras que el Senado había aprobado previamente la iniciativa mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, una herramienta que permitió a los republicanos avanzar la legislación sin depender del apoyo demócrata.

Miles de millones para agentes, operaciones y tecnología

La ley contempla una importante expansión de las capacidades operativas de las agencias migratorias.

De los recursos aprobados, $38 mil 500 millones serán destinados a ICE para la contratación, capacitación y remuneración de personal durante los próximos años. Dentro de esa partida se incluyen $7 mil millones para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división encargada de perseguir delitos transnacionales y redes criminales.

Por su parte, la CBP recibirá $22 mil 600 millones para fortalecer la vigilancia fronteriza, contratar nuevos agentes y mejorar el equipamiento utilizado en los cruces terrestres y puertos de entrada.

La legislación también reserva $3 mil 500 millones para tecnología de seguridad fronteriza, incluyendo sistemas de vigilancia, monitoreo y herramientas de inteligencia.

La mayor apuesta migratoria del segundo mandato de Trump

Uno de los aspectos más relevantes de la Secure America Act es que los fondos estarán disponibles hasta septiembre de 2029, una duración inusual frente a los presupuestos federales tradicionales que suelen aprobarse por un solo año fiscal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró la aprobación de la medida y aseguró que permitirá garantizar recursos estables para las agencias encargadas de aplicar las leyes migratorias.

Tras el fallo, el Congreso renunció a una parte importante de su capacidad de supervisión sobre el gasto y las operaciones de ICE y CBP. Además, la legislación fue aprobada sin incorporar varias reformas impulsadas por los demócratas, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de agentes migratorios y mayores controles para los operativos en viviendas.

Con la firma presidencial, la administración Trump obtiene una herramienta clave para sostener su agenda de control migratorio y seguridad fronteriza durante los próximos años, tal como lo prometió el presidente tras su segundo mandato.

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