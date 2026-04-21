Schumer critica plan fiscal republicano en el Senado para ICE y no abordar los costos que afectan a los estadounidenses

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió contra los republicanos por centrarse en la financiación de agencias de inmigración, como ICE y la Patrulla Fronteriza, sin abordar reformas necesarias y sin considerar las prioridades urgentes de los estadounidenses.

Schumer acusó a los republicanos de desconectarse de las preocupaciones de los estadounidenses al presentar una resolución presupuestaria centrada en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza sin tratar el aumento de los costos que afectan a las familias.

Senadores republicanos votan por financiación a agencia de inmigración

El debate en el Senado sobre el plan fiscal comenzó este martes, cuando los republicanos presentaron una resolución presupuestaria que destinaría alrededor de $70 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La resolución fue aprobada con 52 votos a favor y 46 en contra, y se espera que continúe su proceso en las próximas semanas.

A pesar del apoyo republicano, Schumer destacó que los esfuerzos del Senado están siendo desviados hacia una “agenda partidista” que no refleja las necesidades del pueblo estadounidense.

Sen. Schumer: "Senate Republicans are choosing to follow Trump and Steven Miller instead of the needs of American families. Throughout reconciliation, Democrats are going to focus on cost and affordability." pic.twitter.com/NtmpMZXkPl — Breaking911 (@Breaking911) April 21, 2026

Altos costos para estadounidenses

Schumer recordó que mientras los republicanos priorizan el fortalecimiento de las agencias de inmigración, los estadounidenses siguen enfrentando altos costos en gasolina, atención médica, alimentos y vivienda.

Además, señaló que durante semanas los demócratas han estado dispuestos a tratar temas que realmente preocupan a los ciudadanos, pero los republicanos han elegido seguir los intereses de figuras de su partido como el propio presidente Donald Trump y Stephen Miller.

Respaldo de republicanos a financiación a agencias de inmigración

Por otro lado, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Lindsey Graham, defendió la propuesta señalando que la medida busca asegurar la frontera del país y proporcionar recursos adecuados a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza.

La resolución fue aprobada por el Senado marcando el inicio de un proceso que podría concluir con una “votación masiva”, en la que los senadores podrán presentar enmiendas y forzar múltiples votaciones. Se espera que el Senado dé su aprobación final a la medida antes de finalizar la semana.

Republicanos argumentan seguridad para el país

A pesar de las críticas de Schumer y otros demócratas, los republicanos ven la resolución presupuestaria como un paso necesario para garantizar la seguridad del país.

Sin embargo, Schumer insistió en que la verdadera prioridad debería ser reducir los costos para las familias estadounidenses y que los republicanos deberían enfocarse en “reabrir la FEMA, la Guardia Costera y la TSA”, agencias clave que han enfrentado recortes en los últimos años.

El proceso legislativo sigue avanzando con la expectativa de que el Senado y la Cámara de Representantes lleguen a un acuerdo sobre la financiación, aunque las tensiones partidistas continúan siendo un tema central en la discusión.



Sigue leyendo: