Senado aprueba nominación de Mullin al DHS y allana el camino para su confirmación

El Senado dio un paso clave este domingo para confirmar a Markwayne Mullin como próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras aprobar por 54 votos a favor y 37 en contra una moción de procedimiento que limita el debate sobre su nominación.

La votación final podría realizarse entre lunes y martes, y se anticipa que Mullin será confirmado para sustituir a Kristi Noem, quien fue destituida a inicios de marzo en medio de controversias políticas y administrativas dentro del departamento.

El avance de la nominación ocurre en un contexto de incertidumbre en el DHS, una de las agencias más importantes del gobierno federal, encargada de la seguridad interna, la política migratoria y la protección de infraestructuras críticas.

This morning at PIT, so many TSA employees expressed their appreciation for standing with them and shared their financial hardship.



End this ridiculous DHS shutdown NOW.



Pay these hardworking TSA agents and all DHS employees who collectively keep our country more secure. — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) March 22, 2026

Apoyos bipartidistas en medio de tensiones

Aunque la votación reflejó en gran medida divisiones partidistas, Mullin logró sumar el respaldo de dos demócratas: John Fetterman y Martin Heinrich.

Fetterman justificó su voto al señalar que mantiene una relación de trabajo “constructiva” con Mullin y que su confirmación podría contribuir a restablecer la operatividad del DHS.

“Debemos reabrir el DHS. Mi voto afirmativo se basa en una relación de trabajo sólida para la seguridad de nuestra nación”, expresó el legislador.

Heinrich, por su parte, describió a Mullin como un “amigo” y destacó su independencia frente a presiones políticas, incluso dentro de la Casa Blanca.

Sin embargo, otros demócratas se mostraron escépticos. Chris Coons anunció su voto en contra al considerar que el nominado no ha demostrado compromiso con reformas estructurales en el DHS. En la misma línea, Tim Kaine criticó el historial de Mullin, particularmente su oposición a la certificación de las elecciones de 2020, lo que, dijo, pone en duda su capacidad para proteger la integridad democrática.

"So, today, Markwayne Mullin, I’ll give you a chance. Tell it to my face. Tell the world why you believe I deserved to be assaulted from behind, have six ribs broken, and a damaged lung. Tell me to my face why you think I deserved it." pic.twitter.com/wodEs9Hc9O — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) March 18, 2026

Críticas por temperamento y política migratoria

Uno de los principales focos de controversia ha sido el carácter del nominado. Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional, votó en contra en etapas previas del proceso y cuestionó abiertamente el temperamento de Mullin durante su audiencia de confirmación.

Paul citó comentarios pasados del senador y lo acusó de tener “problemas de ira”, además de confrontarlo por declaraciones en las que lo insultó públicamente.

A estas preocupaciones se suman las diferencias sobre política migratoria. Los demócratas han condicionado la financiación del DHS desde febrero a reformas en agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza, demandas a las que Mullin no se ha comprometido plenamente.

Algunos legisladores también temen que la agenda migratoria siga influenciada por Stephen Miller, identificado con posturas restrictivas.

Ten straight months of ZERO illegal aliens released at the border. President Trump promised to secure the Border, and that is a promise we delivered.



We have the most secure border in American history. Our borders are CLOSED to lawbreakers. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 19, 2026

Un relevo marcado por la polémica

La salida de Noem se produjo tras una serie de controversias, incluida una campaña publicitaria de alto costo que generó críticas incluso dentro del propio gobierno. Donald Trump negó haber autorizado dicha estrategia, lo que habría precipitado su destitución.

El nombramiento de Mullin tomó por sorpresa incluso al propio senador, quien aseguró estar dispuesto a trabajar con ambos partidos y escuchar preocupaciones sobre la gestión del DHS.

De concretarse su confirmación, Mullin —miembro de la Nación Cherokee— se convertiría en uno de los pocos nativos americanos en ocupar un cargo en el gabinete presidencial.

Mientras tanto, las negociaciones en el Capitolio continúan sin avances claros para resolver el estancamiento presupuestario y operativo que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional.

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