Nancy Mace desaprueba la nominación de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional

Nancy Mace, aspirante republicana a gobernar Carolina del Sur, señaló estar en contra de la nominación de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional (DHS).

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la también representante de 48 años exhibió a Mullin como un político agresivo que se inclina por tratar de buscarle solución a los problemas a través de la violencia, lo cual no encaja con la trascendencia de su cargo a desempeñar.

“Hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Todo el mundo sabe que esto está mal y pocos se han pronunciado al respecto.

A Rand Paul le tuvieron que extirpar parte de un pulmón tras ser agredido. Es increíble que promovamos a alguien que promueve la violencia como solución a los desacuerdos políticos”, escribió.

El señalamiento de Mace deriva de una disputa surgida entre Paul y Mullin luego de que este último presuntamente llegó a celebrar la violenta agresión que sufrió el senador de Kentucky en 2017, cuando uno de sus vecinos enfurecido lo atacó por una disputa relacionada con el mantenimiento de su jardín.

Sin embargo, al exsenador por Oklahoma también se le atribuye amenazar con lidiarse a golpes con Sean O’Brien, líder sindical, durante la Audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, la cual era presidida por el senador Bernie Sanders, en noviembre de 2023.

Markwayne Mullin ha demostrado que la tolerancia no es una de sus virtudes. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En cierto momento de la reunión, Mullin increpó a O’Brien por haber publicado un mensaje en la plataforma X, antes conocida como Twitter, donde que señalaba que podía enfrentarse al senador “en cualquier momento” o “cualquier lugar”.

“Señor, este es un momento, este es un lugar. Si quiere hablar, podemos ser dos adultos con consentimiento y podemos terminarlo aquí. ¿Quieres hacerlo ahora?”, le indicó.

“Me encantaría hacerlo ahora mismo”, expresó O’Brien.

“Entonces levanta el trasero”, respondió Mullin.

“Levántate, grandullón”, se escuchó decir al líder sindical.

Fue entonces cuando exluchador de MMA, se puso de pie y cuando se disponía a dirigirse hacia el líder de los de los camioneros se escuchó la voz de Bernie Sanders pidiendo conservar la calma.

“Esta es una audiencia para discutir temas económicos… no estamos aquí para hablar de peleas ni nada más”, argumentó el veterano senador de Vermont.

Al margen de la personalidad de Markwayne Mullin, el presidente Donald Trump consideró que era el político conservador más adecuado para reemplazar a Kristi Noem al frente del DHS.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de los Estados Unidos del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026″, escribió hace un par de semanas Trump en una publicación en Truth Social.

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