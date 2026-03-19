Mullin responde sobre cuotas de arrestos de inmigrantes rumbo al DHS

El senador Markwayne Mullin, nominado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respondió a cuestionamientos clave sobre la posibilidad de imponer cuotas diarias de arrestos de inmigrantes, en medio del endurecimiento de la política migratoria.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin fue interrogado por el senador demócrata Richard Blumenthal, luego de que se diera a conocer que desde la Casa Blanca se busca incrementar significativamente el número de detenciones, con una meta que rondaría los 3,000 arrestos diarios.

Ante ello, Mullin fue claro, aunque dejó margen de interpretación: “No se me ha fijado ninguna cuota. El presidente de los Estados Unidos establece las políticas y yo trabajaré con el presidente”, afirmó.

Promete respetar límites legales en operativos

Aunque evitó comprometerse con cifras específicas, el republicano sí marcó distancia en cuanto a los procedimientos. Aseguró que, de ser confirmado como secretario del DHS, los agentes deberán contar con una orden judicial para ingresar a viviendas o negocios privados.

“No entraremos en casas o lugares de negocio sin una orden judicial, salvo en situaciones excepcionales”, explicó.

Esta postura contrasta con decisiones previas durante la gestión de Kristi Noem, quien permitió a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar operativos con órdenes administrativas, incluso forzando accesos.

Tensión por política migratoria

El tema de las cuotas de arrestos ha puesto bajo presión tanto al DHS como a ICE, en un contexto donde la política migratoria se ha endurecido y enfrenta críticas por posibles excesos en la aplicación de la ley.

Las declaraciones de Mullin sugieren que su eventual gestión podría alinearse con las directrices de la Casa Blanca, aunque intentando mantener ciertos límites legales en la ejecución de operativos.

Promesa de mayor comunicación con el Congreso

En otro momento de la audiencia, Mullin se comprometió a mejorar la comunicación entre el DHS y el Congreso, una de las principales críticas hacia la administración anterior.

“Todos aquí tienen mi teléfono personal. Si me llaman o me escriben, recibirán respuesta”, aseguró Mullin, quien intenta posicionarse como un perfil dispuesto a colaborar.

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