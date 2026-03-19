Markwayne Mullin avanza en el Senado para dirigir el DHS

El camino de Markwayne Mullin hacia el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio un paso clave este jueves. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó su nominación en una votación dividida de 8 a 7, lo que abre la puerta a una decisión final en el pleno la próxima semana.

El resultado dejó ver las fracturas políticas dentro del propio Senado. Aunque Mullin contó con respaldo republicano, el senador Rand Paul rompió filas y votó en contra. Sin embargo, el demócrata John Fetterman apoyó la nominación, lo que inclinó la balanza a favor del republicano.

El demócrata de Pensilvania, quien previamente había indicado que respaldaría a Mullin, justificó su decisión en una publicación en redes sociales, diciendo: “Necesitamos un líder en el DHS. Debemos reabrir el DHS. Mi voto a favor se basa en una relación de trabajo sólida, comprometida y constructiva con el senador Mullin para la seguridad de nuestra nación”.

In January, I called on the president to fire Noem—and he did.



I truly approached the confirmation of my colleague and friend, Senator Mullin, with an open-mind.



We need a leader at DHS.



We must reopen DHS.



My AYE is rooted in a strong committed, constructive working… https://t.co/uEZXoRhcdo — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) March 19, 2026

La aprobación del republicano no fue nada fácil y llegó tras una audiencia de confirmación marcada por momentos muy tensos. Paul cuestionó el temperamento de Mullin y lo acusó de avalar la confrontación política, sugiriendo que ese perfil podría ser problemático al frente de una agencia encargada de seguridad interna. “¿Es la persona adecuada para dirigir una institución que debe manejar el uso de la fuerza con responsabilidad?”, planteó.

Otro punto de fricción fue un viaje al extranjero que Mullin calificó como información clasificada. La falta de claridad generó dudas entre los senadores. El senador James Lankford minimizó el tema al describirlo como una “falta de divulgación sin mayor importancia”.

El senador Gary Peters señaló que Mullin no ha sido “transparente” durante el proceso y cuestionó su experiencia para encabezar una de las agencias más relevantes en materia de seguridad. “El Departamento necesita un líder que recupere la confianza del público”, afirmó.

La nominación fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien describió a Mullin como un aliado clave para su agenda de “Estados Unidos Primero”. De ser confirmado, sustituiría a Kristi Noem, cuya salida estuvo rodeada de críticas por la gestión migratoria y el manejo del presupuesto.

“Quiero proteger la patria y devolver la confianza”, ha dicho Mullin. Ahora, su futuro queda en manos del pleno del Senado.

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