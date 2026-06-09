Cámara de Representantes aprueba $70,000 millones para financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza
Por tan sólo dos votos de ventaja, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un paquete de financiación acorde a la política migratoria de Trump
A través de una votación, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un paquete de financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, el cual se ajusta a la política promovida por el presidente Donald Trump.
Después de varias semanas de permanecer estancado el paquete de conciliación presupuestaria cercano a $70,000 millones de dólares avanzó con el respaldo de 214 votos a favor y 212 en contra.
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