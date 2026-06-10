Trump amenaza de nuevo a México, advierte que “intensificará operativos terrestres contra el fentanilo”

El presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia hacia México al señalar que su administración concentrará ahora sus esfuerzos en combatir el tráfico de drogas por la frontera terrestre, después de presumir una reducción significativa en el ingreso de narcóticos por rutas marítimas.

Durante un acto realizado este miércoles en la Casa Blanca, el mandatario republicano aseguró que las acciones implementadas por su gobierno en los últimos meses han permitido disminuir hasta en un 97% el flujo de drogas que llegaban a territorio estadounidense por mar.

Según Trump, el siguiente objetivo será reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales que utilizan la frontera con México para introducir fentanilo y otras sustancias ilícitas. “Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra”, declaró el presidente ante periodistas. “Muchas drogas estaban entrando por mar”, añadió al defender la estrategia de vigilancia desplegada en ambos litorales de Estados Unidos.

Trump sostuvo además que en los últimos doce meses el flujo de fentanilo a través de la frontera sur se ha reducido cerca de un 60%, aunque no presentó evidencia adicional para respaldar las cifras difundidas durante el evento.

"Very simply, the Radical Left Dumocrats… voted with the cartels, the terrorists, the gang members, the drug dealers – and our great Republican majorities voted to PROTECT law-abiding American citizens." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/JbYDqhQ8HJ — The White House (@WhiteHouse) June 10, 2026

Más recursos para seguridad fronteriza

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la firma de la llamada Ley de Seguridad de América, una iniciativa destinada a ampliar el financiamiento de las agencias encargadas del control migratorio y la seguridad fronteriza.

De acuerdo con la Casa Blanca, la legislación contempla miles de millones de dólares para fortalecer las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, además de recursos para investigaciones relacionadas con el crimen organizado y delitos contra menores.

Trump aprovechó la ceremonia para defender su política de seguridad y acusó a los demócratas de intentar debilitar los controles fronterizos. Según el presidente, las nuevas inversiones permitirán reforzar la vigilancia y combatir con mayor eficacia a las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

? CONTRAGOLPE DE TRUMP:

VA CONTRA EL NARCO Y EL T-MEC



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno concentrará ahora sus acciones contra el tráfico de fentanilo en las rutas terrestres, tras reportar una reducción del 60 por ciento en el ingreso de? pic.twitter.com/aBtlLdOzbJ — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 10, 2026

Tensión geopolítica en la víspera del Mundial 2026

Este portazo político llega en un momento de extrema delicadeza diplomática, justo a 24 horas de que ruede el balón en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, organizado conjuntamente por EE.UU., México y Canadá. La hostilidad de Washington se produce además tras la emisión de una polémica alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado que cataloga ciertas zonas de México bajo riesgo de terrorismo, un movimiento resentido por la administración mexicana como una estrategia de presión geopolítica de última hora.

Mientras Trump capitaliza políticamente las incautaciones en la frontera, reportes internos de la Secretaría de Marina de México contrastan con la narrativa estadounidense, registrando decomisos históricos de más de 74 toneladas de cocaína y 1.5 toneladas de fentanilo en cooperación bilateral. No obstante, en los pasillos del poder en Washington la desconfianza persiste, alimentada por reportes de tensiones silenciosas sobre operaciones de la CIA en Chihuahua y bajo la sombra de investigaciones federales que involucran a una decena de funcionarios mexicanos.

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