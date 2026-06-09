American Society of Mexico propone tratado bilateral contra el crimen fuera del T-MEC

La American Society of Mexico (AmSoc) planteó la creación de un nuevo acuerdo binacional entre México y Estados Unidos enfocado exclusivamente en el combate al crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, con el objetivo de evitar que los temas de seguridad formen parte de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta, denominada Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC), fue presentada por Larry Rubin, presidente de la organización que representa a la comunidad estadounidense en México. Según explicó, la intención es establecer un mecanismo de cooperación profunda entre ambos países para enfrentar amenazas transnacionales que afectan a las dos naciones.

Rubin sostuvo que el T-MEC debe mantenerse como un instrumento enfocado en la integración económica y comercial de América del Norte, sin incorporar asuntos de seguridad que podrían complicar las negociaciones entre los socios regionales.

“El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión desviaría la atención de los esfuerzos destinados a fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de la región”, señaló el dirigente empresarial.

La propuesta surge en un momento en que México, Estados Unidos y Canadá se preparan para discutir diversos aspectos relacionados con el futuro del acuerdo comercial, mientras la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas continúan ocupando un lugar central en la agenda bilateral.

COMUNICADO



American Society of Mexico reafirma su vocación de diálogo, pluralidad y cooperación binacional. pic.twitter.com/1QG2dtMlDc — American Society of Mexico (@amsocmx) June 8, 2026

Buscan fortalecer la cooperación en seguridad

De acuerdo con AmSoc, el nuevo tratado podría convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer el diálogo entre ambos gobiernos, mejorar las condiciones de seguridad, fomentar la inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de empleo.

La organización destacó que fenómenos como el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y las actividades de los grupos criminales operan más allá de las fronteras nacionales, por lo que requieren respuestas coordinadas y responsabilidades compartidas.

Rubin afirmó que la iniciativa contempla la participación de autoridades gubernamentales, empresarios y representantes de distintos sectores de ambos países para construir una agenda de cooperación de alto nivel. Asimismo, reconoció las acciones emprendidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir el tráfico de fentanilo y reiteró que la colaboración internacional puede fortalecer la capacidad de los Estados para enfrentar amenazas comunes.

“La cooperación fortalece la soberanía; el crimen organizado la debilita”, afirmó Rubin al defender la necesidad de una estrategia conjunta entre ambos gobiernos.

Agradecemos el apoyo de nuestros miembros, los cientos de participantes y de la más de una decena de empresas patrocinadoras que hicieron posible la Cena de Gala este pasado sábado, el cual reunió a líderes empresariales, políticos de todas las corrientes políticas, líderes? pic.twitter.com/OGyT5qsnKb — American Society of Mexico (@amsocmx) June 8, 2026

Responden a críticas por reunión de líderes políticos

La presentación de la propuesta ocurre días después de la controversia generada por la cena anual de la American Society, evento que reunió a empresarios, representantes políticos y figuras públicas de distintos sectores. La presidenta Sheinbaum cuestionó el encuentro al considerar que algunos de los asistentes han mantenido posiciones críticas hacia su administración y han buscado influir en la relación bilateral con Estados Unidos.

Ante esas declaraciones, Rubin rechazó que la organización funcione como un espacio para atacar al gobierno mexicano o promover injerencias extranjeras. Señaló que el evento estuvo abierto a representantes de diversas corrientes políticas y que incluso integrantes del oficialismo fueron invitados y participaron en la reunión.

El dirigente aseguró que el propósito de la organización es fortalecer la relación entre ambos países y promover espacios de diálogo en temas económicos, sociales y de seguridad.

AmSoc informó que buscará impulsar el Tratado de Lucha contra el Crimen mediante conversaciones con las administraciones de Sheinbaum y del presidente estadounidense, Donald Trump, además de legisladores y actores políticos de ambos lados de la frontera. “México tiene que estar unido, Estados Unidos tiene que estar unido y, más importante aún, los dos países deben trabajar juntos respetando plenamente la soberanía de cada nación”, concluyó Rubin.

La propuesta se suma al debate sobre los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, un tema que continúa generando tensiones y negociaciones entre Washington y Ciudad de México en medio de los desafíos que representan el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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