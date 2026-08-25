Empleado del aeropuerto de Los Ángeles es acusado de posesión de fentanilo

Un trabajador de un proveedor de servicios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y otro hombre del sur de la Bahía fueron acusados de posesión de 24.3 libras (11 kilogramos) de fentanilo, que estaba por ser transportado en un vuelo a Minnesota.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Miguel Ángel Tuz-Noh, de 24 años y residente de Lennox, quien labora en el LAX, y Anthony Olvera, de 23 años, también residente de Lennox, fueron acusados de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada.

Employee of LAX service provider charged in federal criminal complaint with possessing 11 kilograms of fentanyl in men’s bathroom at airport https://t.co/9XRNOzZnG4 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) August 24, 2026

Los dos acusados, arrestados la semana pasada, comparecieron el 21 de agosto ante un tribunal federal de Los Ángeles.

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Un juez de instrucción ordenó su liberación bajo fianza de $10,000 dólares cada uno. La audiencia para la lectura de cargos está programada para el 17 de septiembre.

De acuerdo con una declaración jurada, las autoridades creen que Tuz-Noh tiene relación con una organización de narcotráfico.

El 19 de agosto, oficiales descubrieron a los dos acusados cuando intentaban intercambiar narcóticos en un sanitario de hombres en una de las terminales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, dijo el DOJ.

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Los fiscales dijeron que, poco después, las fuerzas del orden detuvieron a los dos sospechosos y les retiraron una bolsa de lona que Olvera llevaba consigo.

En la bolsa, los oficiales encontraron 10 paquetes con forma de ladrillo que contenían un total de 24.3 libras de fentanilo.

De acuerdo con los documentos judiciales, las autoridades creen que Olvera había aceptado transportar los narcóticos hasta el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul.

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La Administración para el Control de Drogas (DEA) y la policía del LAX mantienen en curso la investigación del caso.

De ser declarados culpables de los cargos, los dos acusados se enfrentarían cada uno a una pena de entre 10 años y cadena perpetua, informó el Departamento de Justicia.

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