Presentan proyecto de ley mediante el cual se exige pena de muerte para traficantes de fentanilo

Chip Roy, representante por Texas, promueve un proyecto denominado “Ley de Trato contra la Muerte, Enfrentar la Muerte”, el cual exige pena de muerte para las personas condenadas por distribuir fentanilo en Estados Unidos.

El enfoque del republicano consiste en enmendar la Ley de Sustancias Controladas de 1970 y fortalecer las condenas en contra de los traficantes condenados tras un proceso probatorio.

Actualmente, dicha ley clasifica a todas las sustancias reguladas en una de cinco categorías y establece cadena perpetua como la pena máxima para sancionar la distribución de dichas sustancias.

Sin embargo, durante las décadas que la justicia lleva recurriendo a dicha ley, las drogas han evolucionado al grado de ser más destructivas para quienes terminan por engancharse a ellas.

“Serán sentenciados a muerte, si la muerte resulta del uso de dicha sustancia”, advirtió recientemente Roy.

La peligrosidad del fentanilo circulando por las calles de algunas ciudades estadounidenses implica miles de muertes de ciudadanos cada año, lo cual ya se considera una crisis de salud.

Chip Roy considera que las sanciones establecidas para quienes trafican con fentanilo han sido rebasadas por la gravedad de dicha acción. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Dicho enfoque ha servido para que el presidente Donald Trump haya clasificado a los cárteles de las drogas como grupos terroristas.

“Cada muerte por fentanilo es evitable, y cada traficante que vende este veneno a sabiendas tiene las manos manchadas de sangre.

Los estadounidenses están hartos de políticas débiles mientras sus comunidades son destruidas y sus seres queridos son enterrados.

La Ley ‘Traficar con Muerte, Enfrentar la Muerte’ garantiza que los traficantes que ingresan fentanilo al país y causan una muerte puedan enfrentarse al castigo máximo”, expresó Chip Roy durante una entrevista concedida al diario “The Hill”.

De acuerdo con informes divulgados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 48,000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo, esto solo durante 2024.

Otro aspecto a destacar en el proyecto de ley impulsado por el republicano es que pretende duplicar las multas surgidas a consecuencia de delitos relacionados con el fentanilo.

Hasta el momento, el plan de Roy consiste en incrementar las sanciones dirigidas a traficantes hasta fijarlas en $2,000,000 de dólares para personas físicas; en tanto que para entidades no individuales se pretende ubicarlas en $10,000,000 de dólares.

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