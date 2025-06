Congreso de EE.UU. aprueba el aumento de penas por tráfico de fentanilo

En un nuevo intento por frenar la devastadora epidemia de opioides, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que endurece significativamente las penas por el tráfico de fentanilo, una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína y responsable de 48,422 muertes por sobredosis en lo que va del año.

La llamada ley “HALT Fentanyl” fue avalada este jueves por la Cámara de Representantes con 321 votos a favor y 104 en contra, contando con el apoyo de más de 100 legisladores demócratas. Tras su aprobación previa en el Senado, el proyecto ahora solo requiere firma presidencial para convertirse en ley.

La agencia AFP destacó las medidas más importantes de la legislación, que establece penas mínimas de 10 años de cárcel para quienes trafiquen más de 100 gramos de fentanilo o sustancias análogas. También clasifica de forma permanente a los análogos del fentanilo en la Lista 1 de sustancias controladas, categoría reservada para drogas sin valor médico reconocido y con alto potencial de abuso.

Una crisis sanitaria sin precedentes

En 2024, más de 80,000 estadounidenses murieron por sobredosis, de las cuales más de la mitad estuvieron relacionadas con el fentanilo, según datos oficiales.

Esta situación representa una de las peores crisis de salud pública en décadas, con un impacto superior al total de bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam, como recordó el senador republicano John Thune.

Desde 2016, el auge del fentanilo ha impulsado una “cuarta ola” de la crisis de opioides, caracterizada por su combinación con metanfetamina y cocaína. En muchas de las muestras analizadas por autoridades sanitarias, cerca del 60 % contenía múltiples drogas, lo que agrava el riesgo de sobredosis y complica su tratamiento en emergencias.

Posturas encontradas

Aunque cuenta con amplio respaldo legislativo, la ley también ha generado críticas. La Leadership Conference on Civil and Human Rights alertó que las penas mínimas “repiten errores de la guerra contra las drogas”, al eliminar la discrecionalidad judicial y no abordar las causas estructurales de la adicción.

Consideran que este enfoque punitivo ignora décadas de evidencia sobre políticas fallidas, subrayando que más de un millón de personas han muerto por sobredosis en las últimas dos décadas en Estados Unidos, muchas de ellas pertenecientes a comunidades marginadas.

La producción ilegal de fentanilo ha sido atribuida por Washington a cárteles mexicanos que utilizan precursores químicos provenientes de China. Además, el expresidente Donald Trump convirtió esta lucha en una de sus prioridades, acusando a México y Canadá de no tomar medidas contundentes, lo que lo llevó a imponer sanciones comerciales.

La agencia AFP señala que mientras que Washington culpa a los cárteles de narcotráfico mexicanos de fabricar ilegalmente fentanilo con sustancias procedentes de China, el problema se remonta a los años 90, cuando laboratorios farmacéuticos promovieron el uso masivo de analgésicos opioides.

