EE.UU. acusa a migrante mexicano de ocultar más de 240,000 pastillas de fentanilo en muebles de madera

Un inmigrante mexicano fue detenido por orden de un juez federal tras ser acusado formalmente la semana pasada por un gran jurado federal, luego de la incautación de aproximadamente 240,000 pastillas de fentanilo ocultas en paneles de muebles.

Según documentos judiciales, Crisantos Javier Sotelo Valencia, de 27 años, residía ilegalmente en West Valley City, Utah, y fue arrestado el 3 de marzo de 2026 durante la ejecución de una orden de arresto relacionada con una investigación previa en la que fue acusado en un caso federal de narcotráfico.

Durante la ejecución de la orden, los agentes también confiscaron varios teléfonos celulares de Valencia. En dichos teléfonos, encontraron varios videos de Valencia con grandes cantidades de dinero en efectivo y narcóticos, incluyendo fentanilo.

Los videos mostraban muebles de madera compuesta listos para armar, donde se ocultaban los narcóticos. Tras revisar las grabaciones de las cámaras corporales tomadas durante el arresto de Valencia, los agentes sospecharon que los muebles se encontraban en su domicilio.

El 25 de marzo de 2026, agentes ejecutaron una orden de registro en la residencia donde localizaron y confiscaron bolsas llenas de pastillas azules M30, ocultas dentro de paneles de madera.

Las pastillas dieron positivo en la prueba de campo para fentanilo. El peso total del fentanilo incautado fue de 23,701,63 gramos, casi 24 kilos (aproximadamente 240,000 pastillas de fentanilo). Valencia había sido deportado previamente el 30 de octubre de 2025.

Valencia está acusado de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. El juicio con jurado está programado para el 6 de julio de 2026 en el Tribunal de Distrito Orrin G. Hatch, en el centro de Salt Lake City.

Este caso forma parte de la Operación “Recuperar Estados Unidos “Take Back America”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

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