Hombre sobrevive a caída por acantilado en Ventura

Un hombre sobrevivió a un accidente vehicular tras caer 75 pies (23 metros) por un acantilado en la autopista de la costa del Pacifico, la mañana de este domingo en el condado de Ventura.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que, aproximadamente a las 5:04 a.m. de este domingo 30 de agosto, la víctima, de 37 años y residente de Oxnard, conducía un Honda Accord gris modelo 2006 por el carril sur de la Pacific Coast Highway en el área de Mugu Rock.

De acuerdo con la CHP, el conductor perdió el control del automóvil, que se salió de la carretera y cayó por el acantilado rocoso.

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Cuando llegaron los equipos de emergencia, el hombre todavía se encontraba en el asiento del conductor.

A pesar de que las autoridades no creyeron que hubiera más pasajeros en el vehículo en el momento del accidente, un helicóptero sobrevoló el océano en el área cercana en busca de víctimas adicionales.

“Al ser contactado, el conductor estaba alerta, consciente y comunicándose con el personal de emergencia“, dijo la Patrulla de Caminos de California.

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De acuerdo con testigos que informaron a los oficiales de la CHP, el conductor del Honda Accord se aproximaba al área de Mugu Rock a gran velocidad momentos antes de que se saliera de la carretera y cayera por el acantilado.

“Por razones que todavía se están investigando, el conductor giró su vehículo a la derecha, se salió de la carretera, chocó contra una roca antes de precipitarse 75 pies por un acantilado hasta la costa rocosa”, añadió la CHP.

Los equipos de bomberos rescataron al conductor del interior del Honda Accord y lo examinaron para determinar que no tenía lesiones.

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A pesar del accidente, que pudo tener consecuencias catastróficas, al conductor solo le diagnosticaron algunas heridas leves, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital local para recibir tratamiento médico, dijeron los funcionarios de CHP.

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para determinar las causas por las que el vehículo se salió del camino y se precipitó por el acantilado.

Si alguna persona tiene información relacionada con el accidente, debe comunicarse con la oficina de la Patrulla de Caminos de California en Ventura.

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