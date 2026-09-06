Big Sur, el paraíso de California desbordado por turistas: selfies, tráfico y dos muertes abren un debate

Durante tres años, buena parte de Highway 1 en Big Sur permaneció interrumpida por enormes deslizamientos de tierra. Cuando California finalmente reabrió todo el corredor en enero de 2026, hoteles, restaurantes y pequeños negocios celebraron el regreso de los viajeros. La recuperación, sin embargo, fue mucho más rápida de lo que muchos esperaban.

En pocos meses, uno de los paisajes más famosos de California volvió a llenarse de autos. En algunos puntos, especialmente alrededor del emblemático Bixby Bridge, los visitantes se detienen para tomarse fotografías, estacionan en los márgenes de la carretera o cruzan una vía estrecha por la que circulan vehículos a alta velocidad.

Ahora, después de un verano marcado por incendios forestales, congestionamientos y dos muertes recientes relacionadas con accidentes de tránsito, habitantes de Big Sur vuelven a plantear una pregunta incómoda: cómo mantener una economía que depende enormemente de los visitantes sin que el turismo termine perjudicando el lugar que todos quieren conocer.

El turismo explotó después de la reapertura de Highway 1

Highway 1 volvió a quedar completamente conectada entre Carmel y Cambria a mediados de enero, después de tres años en los que dos grandes deslizamientos habían impedido realizar el recorrido completo.

El efecto fue inmediato. Según Caltrans, el tránsito en dirección norte registrado en Ragged Point llegó a crecer más de 900% frente al año anterior después de la reapertura. Restaurantes y comercios de Big Sur informaron, además, un aumento aproximado del 40% en la cantidad de clientes, mientras que durante algunos fines de semana la actividad prácticamente duplicó los niveles de 2025.

Los hoteles también volvieron a llenarse. Caltrans informó que la ocupación alcanzó 80% en febrero y 96% en marzo, frente a 70% y 85%, respectivamente, un año antes.

Para una comunidad castigada durante años por cierres de carreteras, la recuperación fue una buena noticia. Pero el volumen de visitantes también comenzó a crear nuevos problemas.

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Bixby Bridge se convirtió en el epicentro del problema

El Bixby Creek Bridge es probablemente la fotografía más reconocible de Big Sur: un enorme arco de concreto sobre un cañón con el Pacífico de fondo. También se convirtió en uno de los lugares donde más claramente se observa la presión turística.

Conductores se detenían en los márgenes de Highway 1 para sacar fotos y algunos incluso paraban dentro de los carriles o realizaban maniobras peligrosas para encontrar el mejor ángulo. El problema terminó llevando al condado de Monterey a adoptar una medida excepcional.

Desde el 6 de agosto de 2026 está prohibido estacionar durante 12 meses en sectores de Highway 1 próximos a Bixby Bridge. Las autoridades también recuerdan que Old Coast Road, junto al puente, es zona de no estacionamiento y que quienes incumplan pueden recibir una multa.

El organismo turístico See Monterey pide ahora expresamente a los viajeros que no se detengan en los carriles para sacar fotografías, no realicen giros ilegales y utilicen únicamente espacios autorizados.

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Dos muertes sacudieron a la comunidad de Big Sur

La tensión alcanzó otro nivel durante la Monterey Car Week de agosto, un evento que atrae cada año a decenas de miles de aficionados y algunos de los automóviles más exclusivos del mundo.

Vecinos denunciaron vehículos circulando a velocidades elevadas por Highway 1, maniobras imprudentes y grupos de autos concentrándose para tomar fotografías mientras los bomberos combatían incendios activos en la zona.

Durante el último fin de semana del evento, murió Brian Roberts, un residente conocido en la comunidad de Big Sur, después de ser atropellado por un Dodge Challenger conducido por un joven de 20 años que no vivía en el área.

Las circunstancias exactas del accidente presentan versiones diferentes. Personas cercanas a Roberts dijeron que estaba cruzando Highway 1 o intentando enfrentar a conductores que bloqueaban un acceso local.

Al día siguiente se produjo otro accidente fatal. Otro conductor de 20 años estrelló un BMW convertible contra un árbol unos kilómetros al norte de Big Sur. Uno de los pasajeros murió y otras personas resultaron heridas. Según la información policial recogida por The Guardian, el conductor registró un nivel de alcohol en sangre de 0.13, por encima del límite legal, y el caso estaba siendo investigado como posible homicidio vehicular grave.

Los dos episodios no pueden atribuirse simplemente al turismo masivo, pero reforzaron una preocupación que ya existía entre los residentes: Highway 1 es una carretera estrecha y sinuosa que debe absorber cada vez más tráfico de visitantes.

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El dilema de Big Sur: necesita turistas, pero también necesita límites

La situación tiene una contradicción difícil de resolver. Big Sur vive en gran medida del turismo. Hoteles, restaurantes, campamentos y comercios sufrieron durante los años en que los deslizamientos dividieron Highway 1 y dificultaron el acceso.

La reapertura permitió que numerosos negocios recuperaran clientes y empleos, pero residentes y autoridades intentan ahora que los viajeros no conviertan determinados lugares en simples paradas para una fotografía rápida.

See Monterey incluso presenta actualmente a Bixby Bridge como “parte del recorrido, no el destino” y pide viajar en horarios menos concurridos, respetar propiedades privadas y utilizar estacionamientos permitidos.

El desafío es encontrar un equilibrio: no espantar a los visitantes que sostienen la economía, pero evitar que miles de automóviles concentrados en unos pocos miradores bloqueen carreteras, dificulten el paso de vehículos de emergencia y degraden el paisaje.

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Big Sur enfrenta además incendios y nuevos cierres de Highway 1

A la presión turística se suma otro problema: los incendios forestales. El Plaskett Fire, iniciado el 26 de agosto, había quemado 29,768 acres y estaba contenido en 23% en la última actualización disponible de CAL FIRE del 5 de septiembre.

Debido a las operaciones de emergencia, un tramo de Highway 1 continúa cerrado en el sur de Big Sur, desde Kirk Creek Campground hasta el límite entre los condados de Monterey y San Luis Obispo. CAL FIRE y Caltrans piden evitar viajes innecesarios por esa zona.

Por eso, quienes estén planeando recorrer Big Sur deben consultar las condiciones de Highway 1 antes de salir, ya que los cierres pueden cambiar rápidamente por incendios, derrumbes u obras.

El verano de 2026 dejó así una paradoja para uno de los destinos naturales más admirados de California: después de años luchando para recuperar a sus turistas, Big Sur ahora intenta descubrir cómo recibirlos sin quedar desbordado por ellos.

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