George Lucas abre un espectacular museo en Los Ángeles: menores entran gratis y habrá piezas de Star Wars

Los Ángeles sumará este mes una nueva atracción que promete convertirse rápidamente en una de las más visitadas de la ciudad. El Lucas Museum of Narrative Art, fundado por George Lucas y Mellody Hobson, abrirá oficialmente sus puertas al público el 22 de septiembre de 2026 en Exposition Park.

El proyecto necesitó años para concretarse. La construcción comenzó en Los Ángeles en 2018, después de que anteriores intentos de levantar el museo en San Francisco y Chicago no prosperaran. Ahora, el enorme edificio de aspecto futurista está listo para recibir visitantes.

Y aunque el nombre de Lucas inmediatamente remite a Star Wars, el museo está pensado para algo bastante más amplio: mostrar cómo las imágenes han contado historias a lo largo de los siglos, desde pinturas y murales hasta fotografías, cómics, ilustraciones y películas.

La estación más cercana es Expo/Vermont (Línea E / Expo Line), situada a pocos pasos del extremo oeste del parque. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué se podrá ver en el museo de George Lucas

El edificio tiene aproximadamente 300,000 pies cuadrados, de los cuales más de 100,000 pies cuadrados estarán destinados a exposiciones, repartidos en más de 30 galerías.

Las muestras inaugurales reunirán más de 1,200 piezas. Entre los artistas representados aparecen nombres tan diferentes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Norman Rockwell, Banksy, Charles White, Robert Crumb y Judith F. Baca.

La presencia de Kahlo, Rivera y Baca resulta especialmente relevante para Los Ángeles y su extensa comunidad latina. Una de las galerías estará dedicada a los murales y a su vínculo con la historia, la identidad y la memoria colectiva. Allí habrá materiales relacionados con The Great Wall of Los Angeles, el monumental trabajo de la artista chicana Judith F. Baca, además de obras de Rivera.

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Los fanáticos de Star Wars también tendrán su propia galería

Uno de los grandes atractivos iniciales será “Star Wars in Motion”, una exposición dedicada a los vehículos, diseños, vestuario y utilería utilizados en las primeras seis películas de la saga creada por Lucas.

Entre las piezas anunciadas aparecen el Landspeeder de Luke Skywalker de A New Hope y la primera versión física de la Wheel Bike del General Grievous utilizada para Revenge of the Sith.

No será, sin embargo, un museo exclusivamente dedicado a Star Wars. Lucas quiere colocar el cine, los cómics y la ilustración al mismo nivel que disciplinas que tradicionalmente han ocupado los grandes museos.

La institución también tendrá dos salas de cine con proyecciones durante el día, una biblioteca de investigación gratuita, café, tienda y el restaurante Skywalker Grill.

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Cuánto cuestan las entradas

Los boletos para visitar las galerías ya pueden reservarse y tienen horario de entrada asignado.

Adultos: $25

Mayores de 65 años: $21

Menores de 17 años: gratis

Militares en servicio activo: gratis

Beneficiarios de EBT: gratis

Acompañantes personales de visitantes que requieran asistencia: gratis

Incluso quienes ingresan gratuitamente deben reservar previamente un boleto con horario.

Además, los residentes del código postal 90037, donde se encuentra el museo, pueden registrarse en el programa LM37, que permite la entrada gratuita para el titular y un acompañante. Para la primera visita se solicita un comprobante de domicilio.

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Dónde está el Lucas Museum y cómo llegar

El museo se encuentra en One Lucas Plaza, Los Angeles, CA 90037, dentro de Exposition Park, junto al Los Angeles Memorial Coliseum y el Natural History Museum y frente al área de la University of Southern California.

La parada ferroviaria más cercana es Expo/Vermont, mientras que la parada de autobús Vermont/39th también queda junto al complejo.

La apertura al público será el martes 22 de septiembre. El horario habitual será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. los lunes, miércoles y jueves; hasta las 9:00 p.m. los viernes; de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. los domingos. Los martes permanecerá cerrado.

Además del edificio, el proyecto transformó un antiguo estacionamiento asfaltado en un campus de 13 acres de parques y jardines, con más de 300 árboles nuevos, áreas verdes, anfiteatro y una fuente. Los jardines podrán visitarse sin necesidad de comprar entrada para el museo.

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