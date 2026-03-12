Netflix prepara una serie sobre el matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera

La plataforma de streaming Netflix continúa apostando por las grandes historias de la cultura latinoamericana. En esta ocasión, el gigante del entretenimiento puso su mirada en una de las relaciones más fascinantes y tormentosas de la historia del arte: la que unió a los pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

De acuerdo al comunicado, publicado este jueves, el proyecto, aún sin título oficial ni actores confirmados, promete sumergir al espectador en el torbellino de emociones que definió el vínculo de “la Paloma” y “el Elefante”.

Lejos de ser una simple biopic, la serie se centrará en la compleja dinámica de su matrimonio, explorando cómo el amor, la pasión artística y las profundas contradicciones personales se entrelazaron en un escenario de intensa actividad política y cultural en el México del siglo XX, informó EFE.

El retrato de Frida Kahlo

La narrativa buscará retratar a una Frida Kahlo en toda su dimensión: una mujer que transformó su dolor físico y emocional en un sello artístico inconfundible, forjando una voz única que hablaba de identidad y resistencia. En contrapunto, se mostrará a un Diego Rivera consolidado como el gran muralista de su época, un hombre de enormes contradicciones que navegaba entre su compromiso político y su vida personal.

Diego Rivera and y Frida Kahlo juntos en New York en el año1933.

Crédito: AP Photo.

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentran dos reconocidos cineastas mexicanos: Patricia Riggen y Gabriel Ripstein serán los encargados de dirigir la serie. La producción estará a cargo de Mónica Lozano, una experimentada productora con una larga trayectoria a través de su casa productora, Alebrije Producciones.

El guion, por su parte, será una adaptación de la obra de la escritora francesa Claire Berest, con María Renée Prudencio liderando el equipo de escritura.

Por ahora, los detalles sobre el reparto, las fechas de rodaje o el título de la serie permanecen en secreto. Lo que es seguro es que, con esta producción, Netflix busca ir más allá de la leyenda para mostrar el lado más humano de Frida y Diego, evidenciando cómo su revolución artística fue, en muchos sentidos, un reflejo de su intensa y apasionada vida en común.

