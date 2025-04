Directora de “Frida” rompe el silencio sobre el acoso a Salma Hayek por Harvey Weinstein

Julie Taymor, directora de la película Frida, ha decidido hablar públicamente sobre un capítulo oscuro que marcó el rodaje de la cinta: el acoso que vivió Salma Hayek a manos del productor Harvey Weinstein.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando, Taymor confirmó por primera vez que fue testigo directa de esa situación.

Aunque ella misma no fue objeto del comportamiento abusivo del productor, reconoció que presenció momentos en los que Salma era claramente presionada. “Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó”, expresó durante la charla televisiva, evidenciando que, aunque entonces no tenía el panorama completo, sí notaba que la actriz atravesaba circunstancias difíciles.

La directora también hizo énfasis en cómo, a pesar del enorme talento de Hayek, la industria la encasillaba constantemente. “Ella era tan inteligente, y había sido tratada como… ya sabes, una mujer hermosa y sexy. Como un objeto”, lamentó Taymor, destacando lo injusto del trato que recibía la actriz por parte de quienes solo la veían como un símbolo sexual.

El testimonio de Taymor respalda las declaraciones que Salma Hayek hizo en 2017 en un artículo publicado por The New York Times titulado “Harvey Weinstein is My Monster Too”. En ese texto, Hayek relató con detalle cómo el productor la sometió a exigencias degradantes, como grabar escenas con desnudos explícitos, y cómo la amenazaba con cancelar la producción si no cumplía sus demandas.

Para Taymor, el comportamiento de Weinstein no solo fue una muestra de abuso de poder, sino también un obstáculo emocional para el desarrollo del personaje de Frida Kahlo, un papel que Hayek defendió con pasión.

Hoy, sus palabras se suman a las voces que siguen denunciando una cultura de silencio que durante años protegió a hombres poderosos a costa del bienestar de las mujeres.

