‘Frida’ de Salma Hayek es incluida, junto a 24 películas más, en el National Film Registry

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos continúa ampliando el catálogo de películas que forman parte de su National Film Registry, siendo de llamar la atención que para este año se incluyó ‘Frida’, película protagonizada y producida por la actriz mexicana Salma Hayek.

La cinta, que se estrenó el 25 de octubre del 2002, fue incluida en el listado por su legado, por contar la historia de la pintora Frida Kahlo y por la repercusión que tuvo en su época al haberse hecho acreedora a 6 nominaciones en los Premios Oscar.

“La película explora el ascenso de Kahlo como artista en la Ciudad de México y el impacto que la discapacidad y el dolor crónico que sufrió, a causa de un accidente en su juventud, tuvieron en su vida y obra. La película se centra en sus tumultuosas y apasionadas relaciones, especialmente con su esposo, el pintor Diego Rivera (Alfred Molina)”, se lee en la sinopsis escrita por la Biblioteca del Congreso.

La cinta dirigida por Julie Taymor no fue la única incluida en el National Film Registry de este año, sino que 24 producciones más también lo hicieron.

La elección de cintas incluyó 6 producciones del cine mudo, cuatro documentales y diversas películas que marcaron una época, siendo ‘The Grand Hotel Budapest’ la de más reciente estreno.

“Nos enorgullece continuar esta importante labor, añadiendo una amplia gama de 25 películas al National Film Registry como un esfuerzo colectivo de la comunidad cinematográfica para proteger nuestro patrimonio cinematográfico”, señaló Robert R. Newlen, bibliotecario interino del Congreso, sobre la colección que ya llegó a 925 producciones.

¿Qué otras películas y documentales se incluyeron este año?

The Tramp and the Dog (1896)

The Oath of the Sword (1914)

The Maid of McMillan (1916)

The Lady (1925)

Sparrows (1926)

Ten Nights in a Barroom (1926)

White Christmas (1954)

High Society (1956)

Brooklyn Bridge (1981)

Say Amen, Somebody (1982)

The Thing (1982)

The Big Chill (1983)

The Karate Kid (1984)

Glory (1989)

Philadelphia (1993)

Before Sunrise (1995)

Clueless (1995)

The Truman Show (1998)

Frida (2002)

The Hours (2002)

The Incredibles (2004)

The Wrecking Crew (2008)

Inception (2010)

The Loving Story (2011)

The Grand Budapest Hotel (2014)

Sigue leyendo: