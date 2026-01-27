Ethan Hawke reflexiona sobre su primera nominación al Oscar como mejor actor

Luego de tres décadas de trayectoria y decenas de proyectos en la pantalla grande, el actor Ethan Hawke se ha alzado como uno de los nominados a la próxima gala de los Premios Oscar en la categoría de ‘Mejor Actor’ por su labor en la cinta “Blue Moon”. Y es acerca de este logro que el famoso ha reflexionado en una entrevista reciente, dejando saber lo que significa para él finalmente alcanzar esta meta. ¡Te contamos lo que dijo!

En una sentida charla con Los Ángeles Times, el protagonista de historias como “Strange Way of Life” y “Raymond & Ray” explicó que ser considerado uno de los posibles ganadores de dicha estatuilla le resulta un honor, pues toda su vida ha girado en torno al séptimo arte.

“Aunque parezca vergonzoso, significa mucho. He dedicado mi vida entera a esta profesión y nuestra cultura lo valora mucho. Significa mucho para mí“, detalló al portal.

Y es que si bien actualmente es uno de los mayores referentes de Hollywood, Ethan Hawke reconoce que han pasado muchos años para poder competir por el premio principal de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Ha sido un largo camino (…) Francamente, no creo que hubiera pensado cuando hice Training Day que me llevaría tanto tiempo llegar hasta aquí“, añadió.

Sin embargo, su ardua labor en el 2025 ha traído frutos que considera un gran paso en su carrera como actor: “Pasé de Blue Moondirectamente a The Lowdown y luego a The Weight. De alguna manera, me di cuenta que Black Phone 2 estaba ahí. Me dejé la piel el año pasado. Pregúntenles a mis hijos… no están contentos“, compartió en la charla.

Ethan Hawke compite en la categoría de “Mejor Actor” de los Premios Oscar junto a personalidades como: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Wagner Moura. Y, será el próximo domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuando el gran ganador se alzará con la estatuilla.

