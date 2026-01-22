“Sinners” hace historia en los Oscar con 16 nominaciones

La ceremonia del anuncio de nominados a la gala de los Premios Oscar 2026 trajo consigo muchas sorpresas y momentos inolvidables. Comenzando por el récord impuesto por la cinta “Sinners”, la cual se alzó este jueves con 16 nominaciones, una cifra nunca antes registrada en la historia de la distinguida premiación.

Esta producción, dirigida por Ryan Coogler, no solo se disputa el título a “Mejor Película” contra historias como “Begonia”, “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “One Battle After Another”, también figura entre las contendientes en las categorías de “Mejor dirección”, “Mejor guion original”, actuación principal (gracias a la interpretación de Michael B. Jordan), así como actriz y actor de reparto.

En cuanto a las ternas “técnicas”, “Sinners” es la séptima película en lograr postulaciones en todos los apartados, una distinción que únicamente habían alcanzado títulos como “Dune” (2021), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Titanic” (1997).

Asimismo, se dio a conocer que con su nominación a “Mejor Director”, Ryan Coogler se convierte en el segundo cineasta afroamericano en ser nominado en el mismo año en las categorías como productor, director y guionista original, distinción que hasta el momento solo tenía su colega Jordan Peele gracias a sus producciones “Get Out” y “BlacKkKlansman”.

Otro récord impuesto por el equipo de producción se da a través de Ruth E. Carter, encargada del vestuario de la cinta, quien obtuvo su quinta nominación al Oscar. Esto la convierte en la mujer afroamericana con más postulaciones, superando a la actriz ganadora Viola Davis

De acuerdo con medios especializados en cine, las 16 menciones de “Sinners” superan a referentes históricos como: “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016), todos estos títulos con 14 nominaciones en su época de estreno.

Sin embargo, será hasta el próximo 15 de marzo cuando se descubra si esta película también romperá el récord de la más galardonada en los Oscar. Esta corona la comparten las películas: “Ben-Hur” (1959), “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003) con 11 estatuillas cada una.

La votación final para los miembros de La Academia se realizará entre el 26 de febrero y el 5 de marzo y la 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, contará con la participación del comediante y conductor Conan O’Brien, quien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo.

¿De qué trata la cinta “Sinners”?

La aclamada cinta “Sinners” sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal en el Mississippi de los años 30 con la intención de dejar atrás un pasado marcado por problemas y violencia. Interpretados por Michael B. Jordan, los hermanos buscan una nueva oportunidad, pero pronto se dan cuenta de que el lugar al que volvieron esconde una amenaza oscura.

La comunidad afroamericana comienza a ser atacada por vampiros, lo que obliga a los protagonistas a luchar por sobrevivir mientras enfrentan la opresión y el racismo de la época. La cinta mezcla terror gótico con un fuerte comentario social, usando la música blues como un elemento clave para hablar de identidad, resistencia y pertenencia.

